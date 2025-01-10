台灣換不到！他秀2張「全世界最美鈔票」 同好齊喊：值得裱框

一名網友昨(9)日在Threads上po出兩張馬爾地夫的千元鈔，表示自己終於換到了「號稱全世界最美的錢」，並稱該千元鈔若在機場兌換要100元美金（約新台幣3200元），她成功在不經意經過的商店換到，坦言自己為了換鈔真的費盡千辛萬苦，換到之後相當開心。

該文引起不少網友的共鳴，許多網友還po出將馬爾地夫的紙鈔蒐集成套裝框後的照片，認為這些鈔票實在太美，還兼顧防水的特性。另有網友分享換鈔經驗談，表示印有海龜和鯨鯊的藍色馬爾地夫千元鈔票最難兌換。

也有網友好奇，台灣能否設計出如此美的鈔票，「真的覺得（鈔票）上面某些人很不需要待在上面欸」，指出台灣也是擁有豐富自然資源的海島，可不可以一樣有更多體現特色的鈔票，有人則回應「棒球隊跟小朋友和櫻花鉤吻鮭還好吧？」。

馬爾地夫的鈔票顏色繽紛，以塑膠不易破損的防水材質做成，鈔票上並印有海龜、鯨鯊和當地居民的傳統生活方式圖樣，十分具有特色，貨幣統稱為「盧菲亞（Rufiyaa）」，國際簡寫為MVR，現行的鈔票面額共有10元、20元、50元、100元、500元及1000元等6種。美金兌盧菲亞的匯率約在1：15上下，目前在台灣的銀行是無法兌換的，但當地很多店家都收美金，因此只要兌換美金，基本上便可前往馬爾地夫旅遊。