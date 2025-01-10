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曬機票個資全都露！她一早醒來驚覺「被退票」 旅遊達人：3資料必遮

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊達人提醒，在購買機票後，有3項資料務必保密，不讓人知道；且若想在社群上曬出國登機照，也請記得碼機票上的QR CODE，避免有心人士的惡作劇。示意圖／ingimage
旅遊達人提醒，在購買機票後，有3項資料務必保密，不讓人知道；且若想在社群上曬出國登機照，也請記得碼機票上的QR CODE，避免有心人士的惡作劇。示意圖／ingimage

一名女性網紅8日在社群平台上曬出自己月底前往中國大陸南京、預計在2月6日回國的機票訂購記錄；未料隔日一早起床，竟發現來回機票已被退票，讓她怒喊：「我沒按退票為什麼自己退票？有什麼辦法聯絡到客服嗎？這樣我重訂多了快7千欸…煩死」。旅遊達人「蓋瑞哥」則在臉書提醒，買機票真的不要亂發文，並且在買完機票後，有3個資料，千萬不要讓別人知道。

該名網美在IG上有8.3萬人追蹤，她在8日晚間開心po出訂好的東方航空飛往南京的來回機票，沒想到隔日竟發現航空公司的客服，以簡訊通知她退票款項的到帳日，讓她氣到擷圖表示：「我要發瘋，我起床發現它自己退票。我沒按退票為什麼自己退票？有什麼辦法聯絡到客服嗎？這樣我重訂多了快7千欸…煩死」。

對此，「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書提醒，買機票真的不要亂發文，買完機票後，有3個資料，包括：「訂位代碼 (PNR)」、「機票號碼」、「乘客姓名」，千萬不要讓別人知道。他解釋，訂位代碼是由6個英文字和數字組成，機票號碼是由13個數字組成，任何人只要有「訂單編號+乘客名字」，或「機票號碼+乘客名字」，就可以在官網上對機票進行變更，包含退票。

​「蓋瑞哥」說，買機票即便想發文炫耀，都要記得「碼個資」，若人緣不好或仇家比較多的朋友，很可能就會像這位苦主，一覺醒來，機票被退光光，要花錢重新買票。此外，由於登機證上的QR也有這些重要資料，若民眾想發出國登機證照時，務必記得將QR code也碼起來，「不然，會有好心人幫你把回程機票取消，讓你多玩幾天」。

QR Code 個資 機票 網紅

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