年輕女坐博愛座遭阿伯長棒狂戳逼讓座拒就範 他後續舉動惹網怒

想別人讓座，更不應使用暴力！臺灣網上瘋傳1段影片，指捷運車廂內有1名年輕女生坐在博愛座（關愛座/優先座），被1名老伯逼迫讓座；女生堅決不就範，老伯竟拆報紙捲成棒狀騷擾狂「戳」打人。然而女生仍然堅拒讓座，最後旁邊乘客讓出座位，訛料老伯沒有道謝，讓影片拍攝者直斥「超垃圾」。

影片引來網友熱議，不少人批評老伯行為過分，「倚老賣老」、「他有力氣打人憑什麼要坐下」、「博愛座不是老人專屬座位！」、「應該叫捷運員警來才對」。不過也有網友認為女生應該讓座，「那妹妹坐的位置是博愛座吧！本來就該讓老人」，結果掀起正反兩派罵戰。

老伯暴力逼年輕女孩讓出博愛座

博愛座是「老人專用座」？臺灣有男生於1月7日（星期二）在Threads上載影片，指捷運車廂有老伯要求坐在關愛座的年輕女生讓座，但女生沒有理會，老伯隨即拿海報捲成棒狀「打人」，讓他感歎「遇到這種倚老賣老的瘋子真的沒輒」。

影片長9秒，看到站立的老伯，正用海報捲成的「棒」，戳坐在關愛座的年輕女生，邊責駡邊逼迫讓座。面對老伯責駡挑釁，戴著頭戴式耳機的女生低頭按動手機，繼續無視讓座要求，老伯則望向車門方向，準備下車。

台灣網上瘋傳1段影片，指捷運車廂內有坐在博愛座的年輕女生，被老伯逼迫讓座。（影片截圖）

年輕女孩拒讓座老伯後續舉動更糟糕

樓主補充，當時老伯一直用海報捲成的「棒」戳女生，且不斷騷擾，遂決定取出手機拍下情況。他續說，女生最終堅持沒有讓座，而旁邊不是坐在關愛座的乘客站起來讓老伯坐，惟老伯「一句謝謝也沒有」，讓他直斥「超垃圾」。

網友批倚老賣老

網友看過影片議論紛紛，不少人指摘老伯行為過分，「倚老賣老」、「他有力氣打人憑什麼要坐下」、「不讓座就要被用東西戳，還要被檢討？這什麼情勒之島」、「博愛座不是老人專屬座位！」、「應該叫捷運員警來才對」。

不過也有網友認為女生應該讓座，「那妹妹坐的位置是博愛座吧！本來就該讓老人」、「為什麼不應該讓位給站不直的老人家？這社會怎麼了？」。

兩派網友罵戰

隨即有其他網友反駁，「什麼叫『該讓』？博愛座是給可能行動不方便或是人不舒服的人優先，不是單純你『老』就覺得該坐欸，大姐」、「你怎麼看得出來那個坐著的妹妹有沒有可能人不舒服」、「你看那個『老灰』都有體力動手戳人了，你覺得他有需要坐著嗎？給我去旁邊罰站還差不多」、「年輕人也有你我看不到的殘缺或是身體不舒服的時候，有需要的人都可以坐！」。

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文章授權轉載自《香港01》