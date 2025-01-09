快訊

網傳「北榮麻疹流行」士林檢出手 發文者背景曝「曾諷柯文哲要乖」

「獻給了不起的妻子」凱特王妃43歲生日 威廉曬「未公開照」甜蜜發文

處分「台灣省黨部」政治檔為國有 國民黨提告促轉會判決出爐

年輕女坐博愛座遭阿伯長棒狂戳逼讓座拒就範 他後續舉動惹網怒

香港01／ 撰文：布萊恩
博愛座示意圖。圖／聯合報系資料照片
博愛座示意圖。圖／聯合報系資料照片

想別人讓座，更不應使用暴力！臺灣網上瘋傳1段影片，指捷運車廂內有1名年輕女生坐在博愛座（關愛座/優先座），被1名老伯逼迫讓座；女生堅決不就範，老伯竟拆報紙捲成棒狀騷擾狂「戳」打人。然而女生仍然堅拒讓座，最後旁邊乘客讓出座位，訛料老伯沒有道謝，讓影片拍攝者直斥「超垃圾」。

影片引來網友熱議，不少人批評老伯行為過分，「倚老賣老」、「他有力氣打人憑什麼要坐下」、「博愛座不是老人專屬座位！」、「應該叫捷運員警來才對」。不過也有網友認為女生應該讓座，「那妹妹坐的位置是博愛座吧！本來就該讓老人」，結果掀起正反兩派罵戰。

老伯暴力逼年輕女孩讓出博愛座

博愛座是「老人專用座」？臺灣有男生於1月7日（星期二）在Threads上載影片，指捷運車廂有老伯要求坐在關愛座的年輕女生讓座，但女生沒有理會，老伯隨即拿海報捲成棒狀「打人」，讓他感歎「遇到這種倚老賣老的瘋子真的沒輒」。

影片長9秒，看到站立的老伯，正用海報捲成的「棒」，戳坐在關愛座的年輕女生，邊責駡邊逼迫讓座。面對老伯責駡挑釁，戴著頭戴式耳機的女生低頭按動手機，繼續無視讓座要求，老伯則望向車門方向，準備下車。

台灣網上瘋傳1段影片，指捷運車廂內有坐在博愛座的年輕女生，被老伯逼迫讓座。（影片截圖）
台灣網上瘋傳1段影片，指捷運車廂內有坐在博愛座的年輕女生，被老伯逼迫讓座。（影片截圖）

年輕女孩拒讓座老伯後續舉動更糟糕

樓主補充，當時老伯一直用海報捲成的「棒」戳女生，且不斷騷擾，遂決定取出手機拍下情況。他續說，女生最終堅持沒有讓座，而旁邊不是坐在關愛座的乘客站起來讓老伯坐，惟老伯「一句謝謝也沒有」，讓他直斥「超垃圾」。

網友批倚老賣老

網友看過影片議論紛紛，不少人指摘老伯行為過分，「倚老賣老」、「他有力氣打人憑什麼要坐下」、「不讓座就要被用東西戳，還要被檢討？這什麼情勒之島」、「博愛座不是老人專屬座位！」、「應該叫捷運員警來才對」。

不過也有網友認為女生應該讓座，「那妹妹坐的位置是博愛座吧！本來就該讓老人」、「為什麼不應該讓位給站不直的老人家？這社會怎麼了？」。

兩派網友罵戰

隨即有其他網友反駁，「什麼叫『該讓』？博愛座是給可能行動不方便或是人不舒服的人優先，不是單純你『老』就覺得該坐欸，大姐」、「你怎麼看得出來那個坐著的妹妹有沒有可能人不舒服」、「你看那個『老灰』都有體力動手戳人了，你覺得他有需要坐著嗎？給我去旁邊罰站還差不多」、「年輕人也有你我看不到的殘缺或是身體不舒服的時候，有需要的人都可以坐！」。

延伸閱讀：

移民英國搞壞港人？移英港人瘋搶1物品囤積狠斥「噁心」掀罵戰

逼年輕人讓博愛座不果 八旬翁怒斥「豬狗不如」被捕 這樣判刑爽了

文章授權轉載自《香港01》

博愛座 女生 情勒 捷運 讓座

相關新聞

年輕女坐博愛座遭阿伯長棒狂戳逼讓座拒就範 他後續舉動惹網怒

想別人讓座，更不應使用暴力！臺灣網上瘋傳1段影片，指捷運車廂內有1名年輕女生坐在博愛座（關愛座/優先座），被1名老伯逼迫讓座；女生堅決不就範，老伯竟拆報紙捲成棒狀騷擾狂「戳」打人。然而女生仍然堅拒讓座，最後旁邊乘客讓出座位，訛料老伯沒有道謝，讓影片拍攝者直斥「超垃圾」。

癮君子不甩！新北公園設禁菸廣播 民眾嘆按了沒用：應自動灑水

有民眾在臉書社團「我是永和人」中，發現四號公園就有禁菸廣播，讓他好奇表示，原來公園裡有這樣的裝置；但網友卻在留言區表示，其實廣播的效益極低，癮君子根本不甩廣播的禁菸提醒。

職場霸凌！公傷復工被刁難 圖文作家蒐證申訴嘆「心力交瘁」

「復工後的每一天都是一場煎熬」，圖文作家貅貅貓在社交平台如此訴說。她指出，在去年（2024年）公傷復工後遭受主管霸凌，主管會不合理地計算她的工作進度，也會以工作內容、開會時的無視與諷刺刁難她；另外，貅貅貓帶著腳部公傷，只能以計程車代步，薪水扣除車費，生活費所剩不多，難以生活，後來向勞工局申訴，卻是換來資遣費及非自願離職證明。

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

阮姓消防員分享自家在半夜因電暖爐起火、自行救災的過程。有網友好奇詢問，本身就是消防員的屋主，為何在自行滅火後，仍打119報案？釣出網友正解：「有個報案紀錄，才可以跟廠商求償」，且如果屋主有保火險的話，在出險時也需要報案證明。

被「夜市王」生火！他衝夜市一看地瓜球價格傻眼 網嘆：比餐廳還貴

美食競賽節目「夜市王」以夜市為主題，圍繞在經典小吃的競賽，播出後話題不斷。

手遊狂課金！35K男課到吃泡麵過活又借錢 網推1招：花小錢玩很久

玩手遊是不少民眾的休閒娛樂，有些人會每個月課金經營帳號。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。