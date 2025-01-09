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癮君子不甩！新北公園設禁菸廣播 民眾嘆按了沒用：應自動灑水

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市目前部分公園設有禁菸鈴，提醒民眾公園內禁止吸菸，並訂定「公園管理自治條例」，明定公園內一律禁菸管制。記者葉德正／攝影
新北市目前部分公園設有禁菸鈴，提醒民眾公園內禁止吸菸，並訂定「公園管理自治條例」，明定公園內一律禁菸管制。記者葉德正／攝影

新北市政府為提高在公共場合的禁菸效果，於去(2024)年年中開始在新北市10個行政區共19座公園設置禁菸鈴或禁菸廣播，根據菸害防制法規範，包括學校、公園、加油站等公共場所都屬於禁菸區，違規抽菸者最高可處2千元到1萬元的罰鍰。有民眾在臉書社團「我是永和人」中，發現八二三紀念公園（四號公園）就有禁菸廣播，但有網友表示，其實此裝置效益極低，癮君子根本不甩廣播的禁菸提醒。

新北市政府解釋禁菸廣播的使用方式，民眾只要發現有人在禁菸處抽菸，便可按下此鈕提醒對方這裡是禁菸區；且該按鈕在啟動10至20秒後才會開始廣播，以利按者先行離開，避免與吸菸者發生衝突。

目前新北市除了四號公園，包括新莊西盛公園、蘆洲仁愛公園、中和秀山公園、三重大同公園、新店交通公園以及小金門公園等，10個行政區中共有19座公園，都設置了禁菸鈴或禁菸廣播。

但網友留言普遍認為此物的效益極低，且原po拍攝的四號公園禁菸廣播，平常除了是長者群聚下棋之處，也是老菸槍的集中地，「根本就是裝飾用」、「中永和的公園都成了附近居民的抽菸室了，根本無視禁菸標誌」。不少人還天馬行空地認為，或許該按鈕可連動自動灑水裝置，讓癮君子「自動滅火」。

有按過此廣播按鈕的民眾表示：「老人都被廣播嚇到轉頭看，回過神之後還繼續點根菸壓壓驚」。不過也有不少人認為，雖然目前使用率不高，但吸菸率高的公車站及捷運站出口，或許都該裝設禁菸廣播或禁菸鈴。

新北市衛生局在10個行政區共19座公園設置禁菸鈴或禁菸廣播，按鈴後過10秒會廣播警告不得在公園抽菸。聯合報系資料照
新北市衛生局在10個行政區共19座公園設置禁菸鈴或禁菸廣播，按鈴後過10秒會廣播警告不得在公園抽菸。聯合報系資料照

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

四號公園 禁菸

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