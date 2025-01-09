職場霸凌！公傷復工被刁難 圖文作家蒐證申訴嘆「心力交瘁」

「復工後的每一天都是一場煎熬」，圖文作家貅貅貓在社交平台如此訴說。她指出，在去年（2024年）公傷復工後遭受主管霸凌，主管會不合理地計算她的工作進度，也會以工作內容、開會時的無視與諷刺刁難她；另外，貅貅貓帶著腳部公傷，只能以計程車代步，薪水扣除車費，生活費所剩不多，難以生活，後來向勞工局申訴，終得資遣費及非自願離職證明。

圖文作家貅貅貓在Instagram個人專頁發圖文表示，去年年末她因腳部的公傷請了長假，復工後卻遇到主管以3種手段霸凌，主管會因為她晚1分鐘開會，將她的工作視為無進度，也會在開會時百般刁難、諷刺、無視貅貅貓意見，更會給予殘缺資料要她做非業務範圍的工作，對此貅貅貓推測，「因為公司無法資遣公傷在身的我，便透過主管和人資聯手霸凌，希望我可以自請離職」。

後來她選擇向勞工局申訴，但貅貅貓也坦言，「帶傷上班、等待調查、搜集證據，也讓我心力交瘁又疲憊」，即使後來透過勞資爭議調解程序得到資遣費、非自願離職證明，順利脫離公司，她的身心狀態仍然不佳，不僅反應能力、學習能力下降，也常因惡夢驚醒。文末貅貅貓也直言，「被霸凌造成的身心損害真的是難以估算的」，建議大家遇到職場霸凌別硬撐，趕快逃走。

許多網友也分享遭職場霸凌經驗，「我當初在一間動物醫院工作，在一場討論會後老闆娘開始用各種方式刁難我、貶低我，甚至用她在網路上的權勢抹黑我。她們的親友甚至還在網路留言說『需不需要幾個黑衣人去處理一下？』然後搭配訕笑的表情，老闆娘刁難的當下，我才知道原來真的會因為精神壓力太大無法呼吸，而且不由自主且不受控制地哭和發抖」、「最近遇到公司內非常不公平的對待看到這篇文章感同身受，現在每天上班都在錄音搜集證據」、「辛苦了……我就是經歷職場霸凌，現在即使更換職場，也不敢再跟同事說話，逼不得已說話，還得先開錄音筆自保」、「我之前也遇到很爛的公司，搜集資料籌備了2、3個月」。

也有人祝福貅貅貓，「嗚嗚辛苦你了，你好勇敢！！祝福你遇到善待你的下一間」、「給你大擁抱，很勇敢地發聲，脫離後讓自己調整休息，祝福你未來工作和心情順順利利」、「辛苦你了！會一直為勇敢的你應援的，加油，要好好休息！」、「拍拍，這段時間辛苦惹，希望你能趕快恢復，並且讓自己的創作能量變得跟從前一樣多」。