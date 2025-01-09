快訊

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

驚！桃園市區鐵皮倉庫起火燃燒 烈焰如蛇吐信嚇壞民眾

聽新聞
0:00 / 0:00

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名消防員家中的電暖爐起火，所幸順利撲滅。示意圖，非文中電暖爐。示意圖／ingimage
一名消防員家中的電暖爐起火，所幸順利撲滅。示意圖，非文中電暖爐。示意圖／ingimage

新北市政府消防局一名阮姓消防員，昨日透過臉書Threads分享自家半夜因電暖爐起火、自行救災的過程。有網友好奇詢問，本身就是消防員的屋主，為何在自行滅火後，仍打119報案？有網友給出解答：「有個報案紀錄，才可以跟廠商求償」，且如果屋主有保火險的話，在出險時也需要報案證明。

阮姓消防員表示，昨(8)日半夜在睡夢中被妻子叫醒，才發現臥房的床尾處剛買3天的陶瓷電暖爐，竟整個在燃燒。先請妻小逃生後，他冷靜觀察電暖爐的燃燒狀況，發現發熱部位沒燒，燒的是底座；擴充插座也未燒起，並未有火花出現。

阮姓消防員拔掉插頭後，將起火的電暖爐拖離到客廳走道的空曠處，捨棄裝水滅火，直接以毛毯覆蓋、並壓緊整個燃燒部位，成功將火勢撲滅。

在自行滅火後，身為消防員的阮姓屋主首次以受災戶身分撥打119報案，與同事交待事發經過，並進行火災筆錄。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

該文一出後，不少網友在Threads詢問阮姓消防員，為何都滅火了還要打119報案？不是沒事就可以算了嗎？有網友解釋，有報案紀錄才能跟廠商求償，畢竟屋主出事的陶瓷電暖爐才剛購買3天，都還在保固期內；且若屋主有保火險的話，在出險時也需要報案證明。許多網友因此恍然大悟，「可見就算火滅了，找消防隊也沒問題，畢竟連消防隊員都這樣做了」。

阮姓消防員也提醒大家火災發生時的正確應對方式，「當家中發生火災，最好能快跑並通報119，有把握的時候，則可以嘗試滅火，但發現狀況不對時務必快逃。問題是，在現實社會中發生的，常常是對自己滅火能力太有把握，卻又在狀況不對時捨不得逃跑，或是來不及逃跑」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

保險 消防員 火災

延伸閱讀

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

慈濟侵權畫作標原創名 畫家兒轟畫蛇添足：贗品不銷毀留著當證據？

69歲肝硬化翁器官移植救命 半年後新肝臟發現癌細胞…擴散全身不治

41年來最慘！墾丁觀光兩指數雪崩 Cheap拿沖繩對比：不意外

相關新聞

職場霸凌！公傷復工被刁難 圖文作家蒐證申訴嘆「心力交瘁」

「復工後的每一天都是一場煎熬」，圖文作家貅貅貓在社交平台如此訴說。她指出，在去年（2024年）公傷復工後遭受主管霸凌，主管會不合理地計算她的工作進度，也會以工作內容、開會時的無視與諷刺刁難她；另外，貅貅貓帶著腳部公傷，只能以計程車代步，薪水扣除車費，生活費所剩不多，難以生活，後來向勞工局申訴，卻是換來資遣費及非自願離職證明。

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

阮姓消防員分享自家在半夜因電暖爐起火、自行救災的過程。有網友好奇詢問，本身就是消防員的屋主，為何在自行滅火後，仍打119報案？釣出網友正解：「有個報案紀錄，才可以跟廠商求償」，且如果屋主有保火險的話，在出險時也需要報案證明。

被「夜市王」生火！他衝夜市一看地瓜球價格傻眼 網嘆：比餐廳還貴

美食競賽節目「夜市王」以夜市為主題，圍繞在經典小吃的競賽，播出後話題不斷。

手遊狂課金！35K男課到吃泡麵過活又借錢 網推1招：花小錢玩很久

玩手遊是不少民眾的休閒娛樂，有些人會每個月課金經營帳號。

上公廁包包放哪？她驚覺多數人嫌棄掛鉤 潔癖派不妥協：寧願克難

人有三急，在外有如廁需求時不少人會找公廁解決，不過每天都有大量人口流動的公廁衛生品質參差不齊。一名女網友在Dcard上發布貼文引發討論，表示一直習慣把隨身包掛廁所門的掛鉤上，直到近日才發現許多人認為公廁衛生堪憂，再怎麼不方便也拒絕使用。

他好奇「還有人在用市內電話嗎？」 網曝1情況要留：會特別想念它

現代科技發達，人手一支智慧型手機，功能已不像從前僅有接聽，還有不少多元的智慧功能，因此室內電話也越來越少見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。