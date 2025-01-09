才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

新北市政府消防局一名阮姓消防員，昨日透過臉書及Threads分享自家半夜因電暖爐起火、自行救災的過程。有網友好奇詢問，本身就是消防員的屋主，為何在自行滅火後，仍打119報案？有網友給出解答：「有個報案紀錄，才可以跟廠商求償」，且如果屋主有保火險的話，在出險時也需要報案證明。

阮姓消防員表示，昨(8)日半夜在睡夢中被妻子叫醒，才發現臥房的床尾處剛買3天的陶瓷電暖爐，竟整個在燃燒。先請妻小逃生後，他冷靜觀察電暖爐的燃燒狀況，發現發熱部位沒燒，燒的是底座；擴充插座也未燒起，並未有火花出現。

阮姓消防員拔掉插頭後，將起火的電暖爐拖離到客廳走道的空曠處，捨棄裝水滅火，直接以毛毯覆蓋、並壓緊整個燃燒部位，成功將火勢撲滅。

在自行滅火後，身為消防員的阮姓屋主首次以受災戶身分撥打119報案，與同事交待事發經過，並進行火災筆錄。

該文一出後，不少網友在Threads詢問阮姓消防員，為何都滅火了還要打119報案？不是沒事就可以算了嗎？有網友解釋，有報案紀錄才能跟廠商求償，畢竟屋主出事的陶瓷電暖爐才剛購買3天，都還在保固期內；且若屋主有保火險的話，在出險時也需要報案證明。許多網友因此恍然大悟，「可見就算火滅了，找消防隊也沒問題，畢竟連消防隊員都這樣做了」。

阮姓消防員也提醒大家火災發生時的正確應對方式，「當家中發生火災，最好能快跑並通報119，有把握的時候，則可以嘗試滅火，但發現狀況不對時務必快逃。問題是，在現實社會中發生的，常常是對自己滅火能力太有把握，卻又在狀況不對時捨不得逃跑，或是來不及逃跑」。