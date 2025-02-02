曾精準預言311…漫畫家再揭今年大地震時間 3分之1日本消失台灣狀況曝

隨著2025年到來，不少災難預言紛紛出籠，其中日本漫畫家竜樹諒曾在1999年7月出版《我所看見的未來》，後來她的預知夢顯示2025年7月5日會有大地震發生，台灣、菲律賓與日本三角形海域的正中心下面，將會發生巨大的海底爆炸並引發海嘯。

知名YouTuber「老高與小茉Mr & Mrs Gao」在YT頻道影片中表示，依據竜樹諒一開始在1999年的夢境中所見，發生災難月份為2025年7月，同樣的夢境過了22年，竜樹諒於2021年再次夢見這個場景，內容一模一樣，然而這次更直接出現7月5日的完整日期。

從竜樹諒1999年和2021年重覆夢見的碎片線索拼湊，包括手腕上戴的手錶、媽媽的下班時間、曾看見的葬禮日期及接大家前往冥河的大船等，老高與小茉分析，災難在7月5日早上4點18分、早上5點或者是下午5點，竜樹諒本人還有她母親及妹妹都會在海嘯中喪生，並在7月15日舉辦葬禮。

地震大爆炸後台灣、菲律賓與日本的海底會被炸出一條裂縫，大量岩漿噴射而出，海嘯帶來的百米巨浪將襲捲周圍所有的國家和地區，造成毀滅性破壞，連日本3分之1的土地都消失了，不過台灣並沒有不見。

值得注意的是，在地震的震央處會從海面上隆起一塊新大陸，把台灣、菲律賓及香港都連起來。同時竜樹諒還看到兩條像龍一樣的東西，有點類似是雲霧，從東邊的太平洋上空飛向這個地震點，另外，她也發現夢中的人們都穿著短袖，所以她認為是夏天。

事實上，今年已經70歲的竜樹諒自22歲開始便記錄自己的夢，她和別人的預知夢非常不一樣，因為她不只可以看見場景，還能看見災難發生時的詳細地點與時間，而這些時間與日期某方面也巧合地跟「5的倍數」有關。

1999年她將15個夢整理成一本非連載漫畫《我所看見的未來》，其中10個已經實現，還有5個尚未發生，因為漫畫封皮上明確寫著「大災害2011年3月」，精準預言了日本311大地震引發討論。此外，1995年1月2日她曾夢見大地震，結果15天後1月17日果然發生阪神大地震。