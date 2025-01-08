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被「夜市王」生火！他衝夜市一看地瓜球價格傻眼 網嘆：比餐廳還貴

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友的老婆看了節目後去夜市想買地瓜球，抵達後看到價格卻相當傻眼。示意圖／ingimage
有網友的老婆看了節目後去夜市想買地瓜球，抵達後看到價格卻相當傻眼。示意圖／ingimage

美食競賽節目「夜市王」以夜市為主題，圍繞在經典小吃的競賽，播出後話題不斷。一名網友的老婆看了節目後，超級想去夜市買地瓜球，抵達後看到入口的價格卻相當驚訝，認為節目呼籲民眾多去逛夜市，「根本是推人去觀光夜市當盤子」，引起熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦板」發文，老婆看了美食節目「夜市王」後就想逛夜市，但一到入口就看到地瓜球價格小包50元、大包80元，也就是說，一顆地瓜球就要5元，而且好幾家都是這個價格，令他不禁疑惑，「這是地瓜球該出現的價位嗎？」

原po認為，在他心中的夜市排行是南機場夜市、饒河夜市、臨江街夜市、寧夏夜市、士林夜市，但南機場也因節目關係導致不少人會去，令他相當無奈。

網友紛紛表示，「那些店家不就同一批人，賣著類似的東西，賣給同一批盤子。以前台灣早年的夜市，再也不會出現了，去哪裡都看不到」、「夜市吃起來比餐廳還貴」、「等到100元你就會覺得80元很便宜，你不覺得台灣現在是溫水煮青蛙」、「你不買一堆韓國人會買，老闆笑呵呵，饒河街的豬血糕都50了，一堆老外買爆」、「這是真的，夜市已經爛到沒救了，不衛生、髒亂，東西還給你賣貴」、「我寧願去百貨公司吃」、「就算物價上漲，地瓜球一顆5塊都是暴利吧」、「夜市最好賺的就是地瓜球」。

有網友則分享經驗，「只去饒河街的，因為離家近，不過吃也就吃那幾家，靠近慈祐宮那的胡椒餅和冬天去吃藥燉排骨，買個大腸包小腸、西瓜汁，大概就這樣，以前是夜市便宜，現在和店家差不多貴」、「我同事有錢人，一個禮拜可以去2次夜市，2大2小骰子牛吃得很開心，真的不缺錢」。

地瓜球 夜市

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