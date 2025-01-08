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手遊狂課金！35K男課到吃泡麵過活又借錢 網推1招：花小錢玩很久

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友的哥哥很愛玩手遊，會課金破萬，甚至課到只能吃泡麵過活的程度還向原po借錢。示意圖／ingimage
有網友的哥哥很愛玩手遊，會課金破萬，甚至課到只能吃泡麵過活的程度還向原po借錢。示意圖／ingimage

玩手遊是不少民眾的休閒娛樂，有些人會每個月課金經營帳號。一名網友的哥哥很愛玩手遊，而且是會課金破萬的玩家，只要一出活動就會狂課到拿到虛寶為止，甚至課到只能吃泡麵過活的程度還向原po借錢，令原po相當擔心。

一名網友在Dcard「心情板」發文，他的哥哥月薪大概3.5萬多，非常愛玩手機遊戲，而且是會課金好幾萬的玩家，只要遊戲出活動就會狂課到需要的虛寶為止，但有些遊戲沒有保底只能靠運氣抽，有時花了大筆錢卻沒有拿到，他就會氣到對電腦咆哮大吼。

家裡只有原po和哥哥一起住，父母都已經退休住在南部不太干涉，哥哥課到只能吃即期品或泡麵過活，有時甚至透支到向他借錢的程度，借不到就會大吼，但他也不是好惹的，「我會直接拿翹棍跟他對峙的那種」。他也曾想過勸哥哥去看心理醫生，但是哥哥完全不覺得自己有問題，令他相當無奈直呼，「畢竟他是37歲的成年人，算有自主控制能力的人，我能說什麼」。

網友紛紛表示，「若是你哥那樣的情況，可能是現實中較不如意，遊戲只要強講話就大聲，能發號施令、被拍馬屁爽得很，但遊戲無關什麼都沒有，願他哪天能清醒，被遊戲影響現實生活不值得」、「叫他去跟別人買帳號啦，可以用2成的價格買到強的帳號」、「錢先還完再說，玩到需要借錢，你哥很可悲」、「除非是老闆或家裡有礦不然我都勸退我朋友，玩到借錢就太誇張了」、「就是賭博換包裝，賭癮」。

有網友則建議，「我寫個遊戲給他玩，每個月退他錢95%錢，這樣應該算是強制儲蓄」、「如果你哥戒不掉遊戲，試試看推薦你哥玩買斷式遊戲，花一兩千就可以玩很久」、「我覺得他至少還有上班，不是那種沒工作沒日沒夜的玩」。

有網友分享經驗，「課金真的會上癮，退坑玩家路過…我也是花了好久才戒掉，現在回歸家庭好好做人」、「我之前也是課金嚴重，但不至於到去借錢…後來是慢慢戒掉，現在頂多花個首儲，就沒儲了！再多也沒用啦，等倒了一切什麼都沒有」。

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