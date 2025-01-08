快訊

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

桃園驚見天坑冒白煙 疑與捷運綠線工程有關

他好奇「還有人在用市內電話嗎？」 網曝1情況要留：會特別想念它

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇「大家還有在用室內電話嗎？」，引起熱烈討論。示意圖／ingimage
有網友好奇「大家還有在用室內電話嗎？」，引起熱烈討論。示意圖／ingimage

現代科技發達，人手一支智慧型手機，功能已不像從前僅有接聽，還有不少多元的智慧功能，因此室內電話也越來越少見。一名網友表示，智慧型手機普遍，「大家還有在用室內電話嗎？」，引起熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，智慧型手機相當普遍，因此使用室內電話的人也逐漸減少，他家的室內電話只有找手機及叫瓦斯的功能，於是想問問，「請問大家還有在用室內電話嗎？」。

有網友認為市內電話根本不太用到，「早就沒有了！」、「壞了一個月吧？…一直忘記去買…網路還在就好」、「20年沒用過了…」、「上月才停話，整月沒人打，打來的都是詐騙或推銷」、「我家沒安裝室內電話」、「拔掉了，一堆詐騙、繳費通知、選舉，很煩」、「早就停話了…每個月70元基本費根本是繳心酸的」。

不少網友表示，長輩會較常用到市內電話，打客服也比較方便，「鄉下的長輩還是要靠桌機才能找到我的阿母，阿母有手機，但是裝飾用，都不帶出門的…」、「老人還是會用啊，還有打公家機關、銀行客服 (等接通時)，市內電話便宜好用」、「阿公阿嬤都還會用室內電話與親朋好友聯繫」、「那是家裡沒在用，公司行號用得可勤咧」、「老人家不把室內電話廢除是念舊，怕室內電話廢除，很久很久沒聯絡的老朋友找不到人」、「手機打市話比較貴，還是用市話打市話好以及很多0800免費客服電話不能用手機撥打，只能用市話」。

有網友認為停電時市內電話很好用，「緊急應變用；颱風天停電只有它能用」、「有需要哦，我記得九二一大地震的時候，手機幾乎都不通，市內電話還能撥通，所以我還是有保留室內電話」、「發生天災沒訊號時，會特別想念它」、「還是要有，天災停電時，通訊就靠他了」。不過，有網友提醒，「市話能通的前提是，你的市話機要是單機且不需外接電線的。一般子母機或是主機有一堆功能要另外插電的，遇到停電一樣掛」。

客服 長輩

延伸閱讀

出國玩手機裝eSIM好用嗎、超商可買到嗎？優缺點、使用心得報你知

他問iPhone手機錄影沒對手？他曝優缺點：只有1項輸它「其他都蘋果贏」

他氣LINE這些功能「完全不需要」！網100%點頭：它會爆音嚇死超討厭

Facebook用麥克風偷聽說話？2大關鍵解開世紀謎團 它早就做這1事

相關新聞

他好奇「還有人在用市內電話嗎？」 網曝1情況要留：會特別想念它

現代科技發達，人手一支智慧型手機，功能已不像從前僅有接聽，還有不少多元的智慧功能，因此室內電話也越來越少見。

只有薪水沒漲？元旦起「水餃價格」他傻眼 高雄人大嘆：吃得下去嗎

台北物價相對南部來說較高，讓不少北漂族總是哀號吃不消。但最近有一名高雄人分享在地麵館菜單，對於水餃一顆漲到8元感到相當訝異，好奇「高雄人的薪水吃得下去嗎？」

外國人推嬰兒車搭北捷被讓位 他轟小孩搶博愛座反挨批：不懂「孺」嗎？

搭捷運有時可見人情冷暖。一名男網友發文爆料，他在搭乘北捷淡水線時，看到有位小孩掉了垃圾，有對情侶好心撿起卻被家長當即否認；在此之前，他還目睹小孩卻直接「霸佔」他人讓出的座位，讓他搖頭直言：「真的很扯，超丟臉」。

他崩潰「夜市王」毀了南機場夜市 在地人嘆：晚餐都沒得吃

實境美食競賽節目「夜市王」，邀請最受台灣人歡迎的10大夜市參賽，節目開播至今不到2個月，便累積大批粉絲前往各夜市朝聖，想親自品嚐節目中的美味。不過，有網友抱怨北市中正區的「南機場夜市」被夜市王給毀了，人潮不僅癱瘓了當地交通，想吃美食也得等上好幾個鐘頭。

499元「吉伊卡哇」福袋僅5樣糖果貼紙 網友怒：氣到想砸店

日系動畫角色「吉伊卡哇」日前風靡全台，不少店家趁著這波熱潮接續推出各式聯名商品。不過，有女網友抱怨，自己在台北地下街購買標榜內含「絕版娃娃」的福袋，打開卻只收到5樣糖果、貼紙，讓她既生氣又無奈。對此，業者也在事後將該商品下架，並全額退款給該名女子。

2024神回顧／周杰倫破蛋、寶林茶室中毒案轟動全台！年度十大熱議話題快跟上

食安危機、波波醫生、高雄黃色小鴨、颱風假...... 2024年轉瞬就過，但許多事件都曾在網路上掀起熱烈討論，跟著小編一起來回顧吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。