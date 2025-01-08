他好奇「還有人在用市內電話嗎？」 網曝1情況要留：會特別想念它

現代科技發達，人手一支智慧型手機，功能已不像從前僅有接聽，還有不少多元的智慧功能，因此室內電話也越來越少見。一名網友表示，智慧型手機普遍，「大家還有在用室內電話嗎？」，引起熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，智慧型手機相當普遍，因此使用室內電話的人也逐漸減少，他家的室內電話只有找手機及叫瓦斯的功能，於是想問問，「請問大家還有在用室內電話嗎？」。

有網友認為市內電話根本不太用到，「早就沒有了！」、「壞了一個月吧？…一直忘記去買…網路還在就好」、「20年沒用過了…」、「上月才停話，整月沒人打，打來的都是詐騙或推銷」、「我家沒安裝室內電話」、「拔掉了，一堆詐騙、繳費通知、選舉，很煩」、「早就停話了…每個月70元基本費根本是繳心酸的」。

不少網友表示，長輩會較常用到市內電話，打客服也比較方便，「鄉下的長輩還是要靠桌機才能找到我的阿母，阿母有手機，但是裝飾用，都不帶出門的…」、「老人還是會用啊，還有打公家機關、銀行客服 (等接通時)，市內電話便宜好用」、「阿公阿嬤都還會用室內電話與親朋好友聯繫」、「那是家裡沒在用，公司行號用得可勤咧」、「老人家不把室內電話廢除是念舊，怕室內電話廢除，很久很久沒聯絡的老朋友找不到人」、「手機打市話比較貴，還是用市話打市話好以及很多0800免費客服電話不能用手機撥打，只能用市話」。

有網友認為停電時市內電話很好用，「緊急應變用；颱風天停電只有它能用」、「有需要哦，我記得九二一大地震的時候，手機幾乎都不通，市內電話還能撥通，所以我還是有保留室內電話」、「發生天災沒訊號時，會特別想念它」、「還是要有，天災停電時，通訊就靠他了」。不過，有網友提醒，「市話能通的前提是，你的市話機要是單機且不需外接電線的。一般子母機或是主機有一堆功能要另外插電的，遇到停電一樣掛」。