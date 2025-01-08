快訊

台灣景點排名大勝日本！紐時評選2025年「全球必去52個地方」榜單揭曉

年輕人不喝紅酒？法國葡萄酒產業的衰退危機

高鐵年終公布 3.27個月+2筆獎金「達6.5個月以上」

上公廁包包放哪？她驚覺多數人嫌棄掛鉤 潔癖派不妥協：寧願克難

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友發現多數人嫌公廁掛鉤髒拒絕使用。公廁示意圖。 聯合報系資料照
女網友發現多數人嫌公廁掛鉤髒拒絕使用。公廁示意圖。 聯合報系資料照

人有三急，在外有如廁需求時不少人會找公廁解決，不過每天都有大量人口流動的公廁衛生品質參差不齊。一名女網友在Dcard上發布貼文，表示一直習慣把隨身包掛廁所門的掛鉤上，直到近日才發現許多人認為公廁衛生堪憂，再怎麼不方便也拒絕使用。

原PO看到有人討論女生在外如廁很麻煩之類的話題，有網友建議包包可以掛在掛勾上，卻引發一堆人勸退，這讓她非常驚訝，詢問「所以大部分人都不會把包包掛在上面嗎」，納悶雖說可以將包包交給閨密或是男友保管，但如果只有一個人時該怎麼辦。

她接著提問，如果是有長背帶的包包還可以理解，因為可以背身上，但如果是帆布袋或手提包、肩揹包等短背帶，難道大家還是寧願不掛掛勾嗎？還有衛生品質相對有保障的捷運站和百貨公司，她直言看不出來哪裡很髒，好奇是不是多數人可以接受這些廁所的掛鉤。

貼文曝光網友紛紛回覆，「掛啊！總比東西掉出來碰到地上好吧」、「包包本來就很多細菌了」、「我會看廁所乾淨度決定要不要掛，如果很髒會寧可不要掛包包」、「看門板，肉眼沒看到髒我就掛，不然沾到更髒」、「有掛鉤就掛，不然可以先用濕紙巾把包包會碰到的牆壁擦一擦」。

也有網友堅定拒絕使用掛鉤，「不掛，門真的超髒，但我包包很小可以背著」、「我是死都不會掛，拚了命也要把東西全部抱在手上，我有潔癖」、「能不掛就不掛 就是寧願超克難上廁所也不掛」、「絕對不掛，除非是可以丟掉的紙袋，不要覺得肉眼看起來乾淨就是真的乾淨耶，只要沖水細菌不是就會噴到牆壁門板上」。

公廁

延伸閱讀

長跑10年出軌分手！男友後悔哀求「不能沒有妳」 網搖頭：怕兩頭空而已

起跑點即終點？她嘆努力打不破「階級差異」 網點頭：已難靠讀書出頭

計劃移民日本！好友沒祝福反嗆「自私」 她委屈：又不是永別

AI將取代多數勞工？眾點名免擔心職業 笑1角色「有法律保障」

相關新聞

手遊狂課金！35K男課到吃泡麵過活又借錢 網推1招：花小錢玩很久

玩手遊是不少民眾的休閒娛樂，有些人會每個月課金經營帳號。

上公廁包包放哪？她驚覺多數人嫌棄掛鉤 潔癖派不妥協：寧願克難

人有三急，在外有如廁需求時不少人會找公廁解決，不過每天都有大量人口流動的公廁衛生品質參差不齊。一名女網友在Dcard上發布貼文引發討論，表示一直習慣把隨身包掛廁所門的掛鉤上，直到近日才發現許多人認為公廁衛生堪憂，再怎麼不方便也拒絕使用。

他好奇「還有人在用市內電話嗎？」 網曝1情況要留：會特別想念它

現代科技發達，人手一支智慧型手機，功能已不像從前僅有接聽，還有不少多元的智慧功能，因此室內電話也越來越少見。

只有薪水沒漲？元旦起「水餃價格」他傻眼 高雄人大嘆：吃得下去嗎

台北物價相對南部來說較高，讓不少北漂族總是哀號吃不消。但最近有一名高雄人分享在地麵館菜單，對於水餃一顆漲到8元感到相當訝異，好奇「高雄人的薪水吃得下去嗎？」

外國人推嬰兒車搭北捷被讓位 他轟小孩搶博愛座反挨批：不懂「孺」嗎？

搭捷運有時可見人情冷暖。一名男網友發文爆料，他在搭乘北捷淡水線時，看到有位小孩掉了垃圾，有對情侶好心撿起卻被家長當即否認；在此之前，他還目睹小孩卻直接「霸佔」他人讓出的座位，讓他搖頭直言：「真的很扯，超丟臉」。

他崩潰「夜市王」毀了南機場夜市 在地人嘆：晚餐都沒得吃

實境美食競賽節目「夜市王」，邀請最受台灣人歡迎的10大夜市參賽，節目開播至今不到2個月，便累積大批粉絲前往各夜市朝聖，想親自品嚐節目中的美味。不過，有網友抱怨北市中正區的「南機場夜市」被夜市王給毀了，人潮不僅癱瘓了當地交通，想吃美食也得等上好幾個鐘頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。