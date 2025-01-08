上公廁包包放哪？她驚覺多數人嫌棄掛鉤 潔癖派不妥協：寧願克難

人有三急，在外有如廁需求時不少人會找公廁解決，不過每天都有大量人口流動的公廁衛生品質參差不齊。一名女網友在Dcard上發布貼文，表示一直習慣把隨身包掛廁所門的掛鉤上，直到近日才發現許多人認為公廁衛生堪憂，再怎麼不方便也拒絕使用。

原PO看到有人討論女生在外如廁很麻煩之類的話題，有網友建議包包可以掛在掛勾上，卻引發一堆人勸退，這讓她非常驚訝，詢問「所以大部分人都不會把包包掛在上面嗎」，納悶雖說可以將包包交給閨密或是男友保管，但如果只有一個人時該怎麼辦。

她接著提問，如果是有長背帶的包包還可以理解，因為可以背身上，但如果是帆布袋或手提包、肩揹包等短背帶，難道大家還是寧願不掛掛勾嗎？還有衛生品質相對有保障的捷運站和百貨公司，她直言看不出來哪裡很髒，好奇是不是多數人可以接受這些廁所的掛鉤。

貼文曝光網友紛紛回覆，「掛啊！總比東西掉出來碰到地上好吧」、「包包本來就很多細菌了」、「我會看廁所乾淨度決定要不要掛，如果很髒會寧可不要掛包包」、「看門板，肉眼沒看到髒我就掛，不然沾到更髒」、「有掛鉤就掛，不然可以先用濕紙巾把包包會碰到的牆壁擦一擦」。

也有網友堅定拒絕使用掛鉤，「不掛，門真的超髒，但我包包很小可以背著」、「我是死都不會掛，拚了命也要把東西全部抱在手上，我有潔癖」、「能不掛就不掛 就是寧願超克難上廁所也不掛」、「絕對不掛，除非是可以丟掉的紙袋，不要覺得肉眼看起來乾淨就是真的乾淨耶，只要沖水細菌不是就會噴到牆壁門板上」。