只有薪水沒漲？元旦起「水餃價格」他傻眼 高雄人大嘆：吃得下去嗎

台北物價相對南部來說較高，讓不少北漂族總是哀號吃不消。但最近有一名高雄人分享在地麵館菜單，對於水餃一顆漲到8元感到相當訝異，好奇「高雄人的薪水吃得下去嗎？」

網友在PTT發文指出，很久沒吃水餃，平常不吃八方，突然很想吃水餃，結果看到菜單發現水餃漲到一顆8元，而且還有低消10顆的規定，原po也剛好聽到店員跟別的客人說元旦漲價的，查了一下八方的韭菜水餃現在一顆7元，訝異在高雄出現這種價格「高雄人的薪水吃得下去嗎？」

貼文一出後，不少人也紛紛回應，「比八方還貴」、「高雄要8元...北部8元都嫌貴了」、「這家比扯鈴還扯，價格狂飆量還減少」、「確實偏貴」、「萬物齊漲，就只有薪水不漲，太苦了」、「北高一樣貴」、「真可怕，點個20顆160，加湯一餐輕鬆200」。

但也有不少人認為，「高麗菜現在很貴」、「台北都有一顆10元的了，吃不起是你自己不夠努力」、「八方都7元了，覺得還好」、「每家價格又不一樣，大小也不一，你用一家代表全高雄，沒吃過更高價的嗎？」、「油電水房全漲」、「自己做煮也不便宜，菜市場物價也變貴了」。