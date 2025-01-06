外國人推嬰兒車搭北捷被讓位 他轟小孩搶博愛座反挨批：不懂「孺」嗎？

搭捷運有時可見人情冷暖。一名男網友發文爆料，他在搭乘北捷淡水線時，看到有位小孩掉了垃圾，有對情侶好心撿起卻被家長當即否認；在此之前，他還目睹小孩卻直接「霸佔」他人讓出的座位，讓他搖頭直言：「真的很扯，超丟臉」。

一名男網友在Dcard發文，表示他搭捷運淡水線時，目睹一名小孩身上掉出一個垃圾，一對情侶好心撿起垃圾遞給家長，沒想到家長立刻回應：「又不是我們掉的啦」，詢問小孩也搖頭否認，情侶無奈只能把垃圾放回原位，後來在下車前，情侶還是有把垃圾撿起來。

原PO透露，這組1大2小的親子乘客先前就引起他的注意。當時捷運上有四個座位，有一個外國人推嬰兒車進來，其他的乘客，無論男女老少都立刻起身讓座，讓出博愛座給外國人，結果2個小孩跟沒看到一樣，直接「霸佔」博愛座，讓原PO直言：「真的很扯，超丟臉」。經過這兩起事件，原PO也呼籲民眾要多點公德心。

此文一出，有不少網友認為小孩坐博愛座並無不妥，「博愛座本來就是優先給老弱婦『孺』啊」、「不劃位的座位本來就是先搶先贏，反倒是現在連腳碰不到地的小朋友坐博愛座都要被公審了」、「小孩不坐給誰坐？沒事去撿不是自己的東西要幹嘛」、「兩個小孩坐博愛座怎麼了嗎？老弱婦孺優先，不是正常嗎」、「老弱婦孺這四個字無法理解嗎，小孩這個身分也是其中之一啊」。也有人認為嬰兒車如同輪椅，可原地鎖死，不需要特別讓座。

也有網友提到「掉垃圾」的問題，「垃圾你有看到是從小朋友身上掉的嗎？其實不見得是小朋友掉的（因爲這年紀衛生紙在外大多都是大人幫忙使用後收起以省麻煩）」、「有點社會經驗來說，不管怎樣都不要去碰、不要去撿地上的東西，不要碰觸不屬於自己的物件同時也是避免文中好心撿起還人，卻被拒絕的情形」。