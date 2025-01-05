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他崩潰「夜市王」毀了南機場夜市 在地人嘆：晚餐都沒得吃

聯合新聞網／ 綜合報導
「夜市王」節目帶動了台灣夜市的熱潮。示意圖／ingimage
「夜市王」節目帶動了台灣夜市的熱潮。示意圖／ingimage

實境美食競賽節目「夜市王」，邀請最受台灣人歡迎的10大夜市參賽，節目開播至今不到2個月，便累積大批粉絲前往各夜市朝聖，想親自品嚐節目中的美味。不過，有網友抱怨台北市中正區的「南機場夜市」被夜市王給毀了，人潮不僅癱瘓了當地交通，想吃美食也得等上好幾個鐘頭。

一名網友在Threads上貼出一張照片，只見圖中大批人潮擠滿了整條馬路，幾乎沒有行走的空間，他氣得抱怨「夜市王」節目毀了南機場夜市，「以前一個小時我可以從頭吃到尾，現在一個小時只買得到英姐黑糖珍珠鮮奶！」

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文曝光後引發當地人共鳴，崩潰表示，「南機場本來就不是觀光夜市，晚餐越來越難買了，哭啊」、「連續去兩次潤餅攤，老闆還在包可是都說賣光了，真的快崩潰了」、「真的超誇張，什麼攤位都在排隊」、「我最後的淨土沒了…現在都9:00才敢踏進夜市」、「本地居民被迫要改地方吃晚餐，真的很不爽」、「這人潮…真的不是年貨大街嗎？」

不過，也有人肯定「夜市王」的行銷手法，成功點亮了南機場夜市的知名度，「雖然讓南機場發揚光大，滿開心的，但我也少了一個可以吃東西的地方，心情好複雜」、「今天真的人潮多到很誇張，但好像對經濟成長也不錯」、「換個角度想，代表主委的努力有成果了！南機場的攤販們也都很開心，人潮就是錢潮」。

南機場 夜市 萬華

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