499元「吉伊卡哇」福袋僅5樣糖果貼紙 網友怒：氣到想砸店

日系動畫角色「吉伊卡哇」日前風靡全台，不少店家趁著這波熱潮接續推出各式聯名商品。有女網友抱怨自己在台北地下街購買標榜內含「絕版娃娃」的福袋，打開卻只收到5樣糖果、貼紙，讓她既生氣又無奈。對此，業者也在事後將該商品下架，並全額退款給該名女子。

一名女網友表示，自己日前到地下街格子舖抽吉伊卡哇福袋，店家標榜一包佛心價499元，且含有各式絕版娃娃、盲盒，保證塞滿熱門新品，物超所值，但她回家開箱後，卻只收到了5樣糖果、貼紙，讓她氣得在Threads上發文抱怨：「這抽獎配置我不知該哭該笑」。

貼文曝光後，有網友仔細結算圖中內容物的價格，發現根本不值499元，也為她打抱不平，「盲包印章我買40、立牌45、紙膠帶45、小公仔35，吊飾不知道，這樣499喔…騙錢」、「這樣並沒有物超所值」、「福袋就是幫地下街清庫存，妳是個佛心買家…囧」、「買家佛心，買到撞到」、「我如果是妳，我應該當下會砸了那間店」。

根據「東森新聞」報導，原店老闆提到，格子舖為寄賣商店，因此無法得知寄賣主所販售之內容物是否符合公開價格，事發當下已禁止當事賣家繼續販售，並表示曾購買過該款福袋的顧客，只要提出消費證明，將會提供全額退費。