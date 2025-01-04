2024神回顧／周杰倫破蛋、寶林茶室中毒案轟動全台！年度十大熱議話題快跟上

2024年這些話題你不能錯過

新年快樂！才剛送走2024，你還記得這一年有哪些重要事件嗎？回顧2024年的台灣，從蘇丹紅、瘦肉精風波到寶林茶室中毒案，頻傳的食安事件讓民眾憂心忡忡。另一方面，台劇《影后》的深刻劇情和天王周杰倫在大巨蛋的演唱會，也在各大論壇掀起熱烈討論，成為文化圈的年度焦點。那除了政壇上的動盪與體壇的精采賽事，2024年還有哪些值得記住的話題呢？

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，為您盤點「年度十大熱議話題」。這一年話題不斷、記憶滿滿。讓我們一起回顧這精彩的一年，為迎接嶄新的2025注入更多期待與能量吧！

No.10 大巨蛋漏水

興建歷時18年，歷經七任台北市長，耗資超過400億元的台北大巨蛋，在2023年12月2日正式啟用，如今已滿一年。不過，這座大型地標卻頻頻因漏水爭議，引起民眾不滿聲音。大巨蛋的漏水問題首次聲量高峰是在2024年3月3日，那天為「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」活動，對陣中職中信兄弟，吸引了3.7萬名觀眾湧入，創下台灣棒球史上單場最多觀眾的紀錄，同時也是大巨蛋啟用以來首次滿場的盛況。然而，當日的設施問題層出不窮，包括觀眾席漏水、電扶梯無法運作、廁所排隊等。遠雄建設隨後致歉，承認球場仍有改善空間，並承諾持續提升球迷的觀賽體驗。

然而，在9月21日職棒巨星周思齊的引退賽中，大巨蛋內再次「下起小雨」，除了觀眾座位區外，出入口和停車場電梯也出現滲漏，甚至場上球員也被滴水干擾。這一系列問題再次引發輿論，成為各界矚目的焦點。對此，遠雄副總經理楊舜欽坦言：「修繕漏水問題是遠雄的責任」，並說明大巨蛋為弧形建築，修繕挑戰不小，目前採取區域貼膠帶、安裝截水槽等臨時工程控制漏水，甚至不得已時還需使用水袋接水並引流到截水槽。楊舜欽也強調，修繕成本已高達至少4千萬元，遠高於罰款金額，展現遠雄解決問題的決心。

No.9 波波醫生

「波波醫生」指的是部分在波蘭、西班牙、捷克、匈牙利等國家就讀高額費用的國際專班，取得醫學學位後，未經當地實習或取得醫師執照便返台考照行醫的醫生。自2009年起，關於波波醫生的醫療品質與安全爭議不斷，2024年因禾馨診所劉姓醫師執行子宮鏡手術操作不當，釀成患者死亡悲劇，讓議題再次浮上檯面。

這起事件台北地方法院依《過失致死罪》判處劉姓醫師7個月徒刑，緩刑5年。隨著劉醫師的學歷背景被起底，加上網絡平台接連流出「波波醫生通報系統」名單及「波波醫生家長」的LINE對話截圖，引發廣大迴響，讓輿論聲量再度飆升，網友們也紛紛留言表示：「波波真的超雷」、「雖然波波有通過國家考試，但病患也有選擇醫師的權利吧」、「一樣的掛號費，為何要看波波？」「沒想到全台有這麼多波波…好可怕」。

25日，衛生福利部公告修訂《醫師法》施行細則，新增兩項不予採認的國外學歷情形，包括「沒有對外公開招生及公開考試、甄審、推薦或其他相當方式入學」以及「該國對我國醫學學歷沒有對等承認」者，不過依然無法安撫民心；本土小牙醫聯盟回應表示：「衛福部公告新細則等同為波波醫師開大門」。

No.8 高雄黃色小鴨

還記得2013年9月出現在高雄市光榮碼頭的黃色小鴨嗎？這隻可愛療癒的黃色鴨子其實是荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）的巨型藝術創作！自2007年首度在荷蘭展出後，黃色小鴨便展開了環遊世界之旅，足跡遍布歐洲、美洲和亞洲等地。2013年，黃色小鴨游進高雄，以其憨萌的模樣瞬間掀起全台風潮！高雄市政府統計，在短短一個月的展期內，小鴨吸引了約390萬人次觀光，創造高達10億元的觀光產值，成為當時的話題焦點。

黃色小鴨在2013年至2014年間陸續造訪桃園和基隆，但卻遲遲未再回到高雄，讓不少民眾翘首盼望。時隔近10年，黃色小鴨在2024年1月27日終於再次游回高雄，而且還是成雙成對地亮相！兩隻黃色小鴨在船隻牽引下緩緩進入高雄港，並在愛河灣駐點，陪伴市民度過熱鬧的2024農曆新年。不少網友紛紛留言表達喜悅，帶動聲量衝破高點，「是double鴨！double 可愛」、「歡迎鴨鴨回家」、「歡迎小鴨十年後重返高雄」、「看到黃色小鴨真的既熟悉又感動」。

No.7 台劇《影后》掀現象級討論

由嚴藝文執導、編劇，集結謝盈萱、楊謹華、陳庭妮等眾多實力派演員的Netflix影集《影后》，自2024年11月初上線以來，就引發廣泛關注。該劇不僅迅速攀上熱門榜單之首，更被外界視為來年金鐘獎的有力競爭者，展現其不凡的吸引力。

《影后》於11月7日正式開播，劇情以新生代演員史艾瑪（林廷憶飾）追逐明星夢為主線，她崇拜的對象是多次入圍金鐘、金馬卻從未奪獎的資深女演員周凡（楊謹華飾）。從史艾瑪的視角，劇集揭示了演藝圈的現實縮影，並描繪出多位女演員各具特色的人生軌跡：從幕前退居幕後成為製作人的薛亞之（謝盈萱飾）、憑一脫成名卻努力突破戲路的黎芯妮（陳庭妮飾）、深陷鄉土劇形象束縛的柯麗芬（謝瓊煖飾）。12集的故事圍繞女演員的生活與職涯，真實呈現她們在追逐夢想過程中的酸甜苦辣，引發觀眾情感共鳴，讓《影后》持續保持熱度。網友們分享觀看心得：「這部每一個都好會演」、「劇情的轉折精彩度也讓人讚嘆，真的是很棒的劇」、「這片太好看了」、「影后演的就是現代版的宮鬥劇」。

No.6 台積電股價創新高

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台積電作為「護國神山」，2024年股價屢創新高，展現強勁的市場表現。7月4日，台積電（2330）股價開盤便突破千元大關，以1,005元收盤，不僅推升網路聲量至3,947筆的最高峰，也帶動台股創下歷史新高。翌日股價持續穩站千元大關，引發網友討論，「護國神山實至名歸！」「台積電的表現堪稱奇蹟！」

11月8日，台積電再次突破紀錄，首次以1,090元收盤，接著在12月27日與30日均收於相同價位，三度站穩歷史高點。市場專家分析指出，外資是推升台積電股價的主要推手。即使12月30日外資在集中市場轉為賣超，仍對台積電買超2,610張，累計六日買超達41,189張，總金額高達445億元。富邦投顧董事長陳奕光進一步表示，台積電近年營運表現亮眼，預估2024年每股稅後純益（EPS）將達44至45元，明年平均可望升至55至57元，後年甚至上看68元，對台積電股價持樂觀態度。

No.5 颱風假連放兩天

2024年台灣有多個颱風登陸，其中7月的凱米颱風及10月的山陀兒颱風都帶來災情，各地陸續傳出停班停課的消息。山陀兒颱風威力之猛，更是讓全國在10月2及3日罕見地連續放了兩天的颱風假。氣象粉專「用事實說颱風」隨即也科普，山陀兒並非首個讓全國續放颱風假的颱風，上次出現這種情況，可能要追溯到2001年重創台北的「納莉」颱風。

所謂的「颱風假」，是為保障民眾安全而暫停工作與學校運作，讓人們能在家避險。然而，連續兩天的颱風假卻引發不少爭議。前立委郭正亮估算，台灣放一天颱風假的經濟成本高達200億，兩天即達400億，對股市、貿易和中小企業運作將造成巨大衝擊。更具爭議的是，10月2日上午，中部以北地區天氣相對平穩，包括台中的四大百貨如常營業，而北北基桃放假的決策引發外界質疑其必要性，掀起廣泛的社會討論。部分網友對颱風假表示不滿，批評政策缺乏彈性，「太扯了，連續兩天放了風平浪靜的颱風假」、「無言，為何又放颱風假」、「你以為你這樣亂放颱風假就是好市長嗎」；不過也有民眾支持放假政策，強調颱風假的核心在於預防風險，避免災害擴大：「放也不對，不放也不對，難道生命如此不重要」、「說不想放假的人，考慮過偏鄉嗎」、「你們沒風沒雨，我們出門傘吹壞車吹倒」。

No.4 蘇丹紅辣椒粉事件

2024年2月，台灣爆發蘇丹紅辣椒粉事件，多款知名食品瞬間被列入黑名單，食品安全問題再度引發社會高度關注。事件起源於雲林縣衛生局接獲檢舉，指濟生股份有限公司斗六廠販售的黑胡椒粒及調味料檢出蘇丹紅3號。檢驗發現，問題辣椒粉原料來自新北市保欣企業，含量達18ppb。事態迅速擴大，食藥署聯合地方衛生局擴大檢測，發現高雄津棧國際貿易、台南葛瑞特洋菜企業及雲林長谷農產等業者進口自中國與越南的辣椒粉亦含有蘇丹紅，並已流向食品加工和餐飲市場。

蘇丹紅是一種工業染劑，主要用於塑膠等非食品用途，因其毒性而被明令禁止添加於食品中。然而，不肖業者為增強食品外觀的鮮豔橘紅色，違法將其混入辣椒粉及調味粉。屏東縣檢驗中心表示，蘇丹紅屬於脂溶性毒物，長期攝取可能損害肝臟及腎臟功能，並引發過敏，雖然致癌性尚無確切證據，但國民健康署仍提醒應避免接觸此類高風險物質。

截至2024年3月26日，政府共檢驗617件產品，下架並封存問題辣椒粉及相關食品逾59萬公斤，涉及蝦味先、豬肉乾、菜脯餅等零食，以及海底撈、八方雲集等多家餐飲品牌。網友對此憤怒表示：「有關吃的真的要重罰，浪費社會成本跟人生命」、「真棒，全民中獎」、「那個源頭應該要抓去關終老」、「重點是台灣國人如何求償…」。

No.3 寶林茶室中毒案

2024年3月22日，一位民眾在遠百信義A13的寶林茶室食用素食炒粿條後，出現腹瀉、腹痛、心悸等症狀，同月23日到新北市立聯合醫院三重院區看診，以藥物治療後當下症狀緩解，但回家後病情於24日凌晨急劇惡化，急送往臺北馬偕紀念醫院搶救不治後病逝，引起軒然大波！截至6月12日，該案造成了6人中毒致器官衰竭死亡，另有29人輕症抱恙，經治療後陸續回家休養。

調查過程中，中毒民眾都驗出了邦克列酸陽性，是國內首見案例；但所享用的炒粿條、滑蛋河粉等餐點檢驗結果卻是陰性，讓案情陷入膠著。直到4月2日，台北市長蔣萬安於記者會上指出台大法醫所在水果刀、菜刀、砧板及廚師的手部檢驗後，呈現出邦克列酸陽性反應，才讓真相石落水出。由於大部分中毒民眾使用的是河粉、粿條類食材，導致在案件調查期間多家中小學營養午餐、餐飲業者都停用類似食材。

No.2 台糖安心豚梅花肉片驗出瘦肉精

為了確保年節肉品的食品安全，台中市政府在2024年1月15日加強市售肉品動物用藥的抽驗工作，結果在國防部福利事業管理處的台中福利站，抽檢出國產台糖安心豚梅花肉片含有禁用瘦肉精「西布特羅」。經食藥署和台中市衛生局複驗確認，確定該樣品含有極微量瘦肉精。不過，農業部擴大採檢全國台糖豬場及其他肉品市場，檢驗結果均未檢出瘦肉精，同批共330多件樣品中僅此一件陽性反應。該批肉品共生產2,730包，重約819公斤，已全數銷售；為防止食安危機擴大，台糖自2月3日起接受退貨。

台糖強調，自己做為國營事業，絕不採購或使用瘦肉精，並要求所有飼料添加劑供應商提供檢驗報告，定期進行抽查。然而，此次被抽驗出瘦肉精，台糖推測可能來自委外屠宰過程的交叉污染。由於台糖豬隻的屠宰與分切均委外處理，且該屠宰商也負責其他豬隻的屠宰，可能因生產線未徹底清潔，導致台糖豬肉受到污染。

針對瘦肉精對健康的影響，食藥署警告，如果人體大量攝入含超標瘦肉精的食品，可能引發噁心、頭暈、肌肉顫抖、心悸及血壓上升等中毒症狀，提醒消費者切勿輕忽瘦肉精的潛在風險。

No.1 周杰倫在大巨蛋辦演唱會

大巨蛋自2023年12月開始啟用，但由於消防安檢問題卡關，遲遲無法舉辦演唱會。直到2024年8月20日終於通過檢驗，正式開放舉辦演唱會等大型活動！周杰倫、張惠妹、五月天等大咖爭相響應，最終由周杰倫拔得頭籌，成為大巨蛋的首場演唱會主角，正式「破蛋」！

時隔七年，周杰倫終於回到台灣開唱，演唱會定於12月5日至9日連唱四場，共計有15萬個座位。10月23日搶票日一開賣，有高達89萬人同時湧入拓元售票系統，15萬張門票瞬間售罄。搶票失利的粉絲紛紛到拓元售票系統的社交平台留言，帶動單日網路聲量衝破7萬筆，「真的被拓元送到千里之外了」、「轉圈圈到頭昏眼花還是沒買到」、「沒實名制就是最大的敗筆」、「能不能給我一首歌的時間」，帶動網路聲量暴增。儘管確定不加場，但為回應家鄉粉絲熱情，周杰倫於11月1日加開視線不良區門票，仍瞬間搶購一空。

連續四天的演唱會場場爆滿、座無虛席；周杰倫除了準備數十首名曲與粉絲同樂，四天的演出嘉賓陣容也非常豪華，有江蕙、動力火車、五月天等大咖登台助陣，還吸引陳冠希、山下智久、許光漢、Ella陳嘉樺、林志玲、陳傑憲等明星到場支持。看台區的天后張惠妹甚至被周杰倫點名，驚喜獻唱〈如果你也聽說〉與〈連名帶姓〉，並加碼嗨唱〈三天三夜〉，讓全場氣氛嗨到最高點！周杰倫的演唱會滿載誠意，場內場外反應熱烈；粉絲們在演出後紛紛大讚，「「我覺得他真的很開心用全力在唱」、「點歌超有誠意，好感動」、「破蛋第一場誠意滿滿」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月09日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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