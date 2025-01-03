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她獨自到餐廳吃飯拒併桌 遭店家罵「很無禮」不解：店裡沒人也不能？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友獨自到餐廳吃飯，沒想到卻遭店員謾罵。示意圖／ingimage
一名女網友獨自到餐廳吃飯，沒想到卻遭店員謾罵。示意圖／ingimage

每個人的生活步調不同，有時自己一人吃飯，也是享受自我的一種方式。不過日前一名網友獨自到餐廳吃飯，她一人坐在四人桌，當時店內沒什麼客人，但店員卻安排新客人與她併桌，她向店員反映慘遭對方大聲謾罵，讓她不解「一個人吃飯想自己坐真的很無禮嗎」。

該名網友在Dcard抱怨，她獨自到一間火鍋店吃飯，因為店內最小的位置就是4人桌，因此她就挑了一桌坐下，當時整家店內沒什麼人，後來店員安排新來的客人坐在她對面，但由於她不喜歡在吃飯時跟別人一起，便詢問店員「旁邊還有很多空位，為何自己不能坐一桌」。

沒想到對方瞬間暴怒，面目猙獰地對她大聲說，「妹妹，你可以不要為難店家嗎？不是我要對你大聲，可是你真的很無禮，等一下如果有12個人進來怎麼辦，反正有人來我還是要把你的位子分給別人！」

店員的舉動令她嚇壞，心想之前來這家店時老闆也是讓她自己坐，甚至還會跟她聊天，她只好感嘆「為什麼今天不是老闆出來啊」，最後店員請新來的客人換位，但她早已經被店員罵到心靈受傷了。原po不解，「一個人吃飯想自己坐真的很無禮嗎，很多人的話我也可以接受併桌，重點店裡是沒什麼人啊」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「能理解阿姨這樣做，只是她態度不用這麼差」、「員工訓練的不到位，請直接客訴」、「當然是馬上給她負評啊」、「直接跟她說不吃了，然後走人」、「一個人吃飯真的比較容易被忽視，我現場排吃到飽的火鍋，店員讓人多的先進去，放了三組人馬，我決定不吃」。

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