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爸爸網購收到「幽靈包裹」…網喊詐騙別領 加碼指出2特點要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的爸爸到超商取貨時，多出一個要價1299元的「幽靈包裹」。示意圖／Ingimage
一名女網友的爸爸到超商取貨時，多出一個要價1299元的「幽靈包裹」。示意圖／Ingimage

網購時取貨如果領到根本沒買的「幽靈包裹」，該不該領呢？一名女網友發文提醒，她的爸爸網購了兩樣東西，到超商取貨時卻多出一個要價1299元的「幽靈包裹」，爸爸很警覺並沒有領，同時也提醒網友：「超商領包裹要小心」。

一名女網友在Dcard發文，表示她爸爸在網路上網購了兩樣東西，一個送到便利商店，另一個送到店到店，爸爸去超商取貨時發現多了一個他並沒有訂購的「幽靈包裹」，要價1299元。

原PO爸爸覺得很奇怪，因此並沒有領，懷疑是否是賣家「偷送的」，但兩個賣家皆否認。原PO也提醒網友，領貨時一定要多注意金額，領了要退貨很麻煩，此類「幽靈包裹」會比本來的包裹更早到門市。

此文一出，不少網友斷言此包裹就是詐騙，千萬不要領，「就是詐騙的，盛行很久了，只能說要記得自己買什麼」、「詐騙還知道你什麼時後訂貨，寄到哪家店，知道塞一個幽靈包裹給你」、「詐騙包裹」、「是詐騙，有些店員也習慣了都會說不確定就不要領，包裹太多真的會忘記有幾個，要特別記起來」。

也有網友透露「幽靈包裹」的其他特點，「其實那些幽靈包裹到店的話會寄簡訊叫你去拿，可是簡訊的格式都跟以前收到的簡訊完全不一樣」、「金額差一點整數的很多都詐騙，或是可以順便問一下店員廠商的名稱」。

網購 詐騙 超商

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