煙火美感都靠這群人！台北101租戶跨年夜有「門禁」 錯過要待6.5小時

每逢12月31日晚間至隔日凌晨的台北101跨年煙火是台灣的跨年盛事，不少人會在跨年倒數前趕往101大樓周遭，為的是親眼目睹煙火綻放的那一刻。事實上，在101租用辦公室的工作人員，為了共創101施放煙火時整體的美感，當天必須提早下班，不開啟辦公室的燈光，避免影響煙火施放的完美度，不少網友在得知後大喊：「謝謝你們，2025新年快樂！」

「街頭路跑」創辦人胡杰昨(1)日透過臉書曝光101跨年時，位於台北101第84樓辦公室的風景。他透露台北101在12月31日的「門禁規則」，表示當天在晚間6點後租用辦公室禁止出入，若在此時仍未下班離開，只能待到隔日1日凌晨12點半才能走，因此幾乎99%的租戶都會在跨年這天提早下班回家休息，傍晚5點半左右差不多都走光了，因為即便待在辦公室內，依規定無法開燈，也不能點蠟燭。

胡杰說，在101工作的人不會待在公司跨年，不是風景看膩了，而是另有原因。因為在施放煙火的那一刻，101大樓若是還有哪一間辦公室的燈光亮著，會破壞煙火的美感。所有台北101的租戶，也都願意犧牲跨年這一天，「因為能在裡面上班的人都知道自己很幸運，只有一天不方便，能讓所有人幸福，不是很美好嗎？」

雖然不能開燈工作，胡杰透露，今年的跨年約了妻子和好友在大樓辦公室內，一一對欣賞的公司致敬、巡禮，也意外遇到有此同好、仍待在別間公司的辦公室人員，從當晚7點聊到隔日清晨5點鐘，探討「如果可以在意識清楚時決定，生命的最後遺言會留下什麼？及生命的意義與能實踐的事」。

胡杰稱，當天在大樓內雖然有點黑，也看不清下面到底有多少在無數處拿起手機的人，但能被煙火火焰圍繞，「所有人把滿滿的期待投射在這座大樓上，如果在那一刻，你也身處這座大樓中，被整座城市的美好期待投射，是多美好的事！」

網友見文後紛紛稱奇表示，真是特別的煙火視角和體驗。有網友想問，在煙火裡看煙火究竟是什麼樣的感覺，不少人則po出在大樓內看煙火的當下，猶如見到局部的火花四射，場景十分有趣。也有網友感到好奇，101大樓內的餐廳在跨年時不都還在營業嗎？釣出其他網友解答，表示該項門禁規定，僅限於租用辦公室，餐廳不在此限。