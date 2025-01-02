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外送錢難賺？他跑1小時賺嘸「基本工資」 同行嘆：去找工作吧

聯合新聞網／ 綜合報導
北市政會議今通過「外送平台業者管理自治條例」修正案，包括平台調整外送報酬前應與工會協商；於14日前網路公告並通知工會及外送員，若違反報酬協商等規定，可處2萬以上10萬元以下罰鍰。聯合報系資料照片
北市政會議今通過「外送平台業者管理自治條例」修正案，包括平台調整外送報酬前應與工會協商；於14日前網路公告並通知工會及外送員，若違反報酬協商等規定，可處2萬以上10萬元以下罰鍰。聯合報系資料照片

外送錢難賺？原PO在臉書社團「Foodpanda Ubereats 外送甘苦談（全台）」曬出跑單明細，顯示他跑外送6小時、20張訂單，僅賺取953.56元的收入，經換算，1小時收入不到160元，甚至比每小時基本工資190元還低，原PO對此也怨道「6小時『才』900多」。

有網友透露自己跑外送的收入同樣不多，「我這邊也是慘（10小時1065元）」、「算多了」、「我時薪落在130到200之間，我現在餐期下來，1天5到7小時吧，賺個600到1千」、「差不多啊哈哈，我昨晚2小時也是300多」。

有人也認為外送只適合當兼職，「認真覺得，外送真的只適合當兼職，小弟也是剛入坑1個月左右，跑下來的心得就是賺點零用錢還可以，但是要靠這個生活就算了」、「去找工作吧」。

然而，有網友則指出，自己做外送還是能賺到不少錢，「有時候是運氣問題（5小時2063元）」、「建議桃園跑晚上就好，我跑八德時薪可以到300，不過也只有短短幾個小時，我覺得這樣就夠了」、「4小時1千，東部」。

針對外送薪資問題，台北市政府於上個月31日通過「外送平台業者管理自治條例」修正案，下周將送議會審議。修正案規定，外送平台得先與工會協商，才能調降外送報酬。

外送 薪資

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