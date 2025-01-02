快訊

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

外國客帶家人來台旅遊！曝「台北自由行清單」 網見1景點苦勸：拜託跳過

聯合新聞網／ 綜合報導
近期有一名外國人表示想帶家人到台灣旅遊，住過2年台中的他卻對台北很陌生，因此列出一些景點清單想詢問網友意見，但其中有個知名景點，卻一票人反推。圖台北市鳥瞰照，最高建築為台北101大樓。 路透
近期有一名外國人表示想帶家人到台灣旅遊，住過2年台中的他卻對台北很陌生，因此列出一些景點清單想詢問網友意見，但其中有個知名景點，卻一票人反推。圖台北市鳥瞰照，最高建築為台北101大樓。 路透

台灣是觀光勝地，因有美麗的自然景觀、豐富的人文歷史，加上有眾多著名的美食，總吸引大批旅客。近期有一名外國人表示想帶家人到台灣旅遊，住過2年台中的他卻對台北很陌生，因此列出一些景點清單想詢問網友意見，但其中有個知名景點，卻一票人反推。

一名國外網友在社群論壇「Reddit」發文指出，他20年前在台中住過2年，所以會講中文，最近想要帶家人到台北自由行，並列出了一些景點，包括「蔣介石士林官邸、國民革命殉道者陵園、台北101、中正紀念堂、國父紀念館、士林夜市、西門町夜市、國立故宮博物院」，想知道這些地方如何安排、該排幾天比較好。

不少人看到清單後，一致反推士林夜市，「我會去饒河或寧夏而不是士林夜市，除非你去那裡有特定的目的」、「士林是目前台北最差的一個，除非你想要特定的東西」、「跳過士林夜市，不值得再花時間去」、「忽略士林夜市」、「士林夜市雖然可以逛，但建議不要花太多時間。台北當地人通常喜歡參觀南機場夜市或寧夏夜市」。

《網路溫度計DailyView》曾調查過2024十大雙北夜市，從第十名開始分別是三和夜市、師大夜市、艋舺夜市、湳雅夜市、臨江夜市、南機場夜市、樂華夜市、饒河夜市、士林夜市、寧夏夜市。其中士林夜市是台北市具指標的夜市之一，但近年常傳出坑殺遊客的爭議，讓人氣有下滑的趨勢。

出國旅遊 台北101 士林夜市 外國人 景點 自由行 觀光景點

延伸閱讀

台灣最強夜市在哪裡？全台TOP10夜市排行出爐！

士林夜市打工妹「日文超溜又甜美」 百萬網友朝聖：顏值不輸日韓

暗黑女神桃乃木香奈打卡寧夏夜市　熱炒店PO好料讓人好饞

害群之馬！點小份豆乳雞被迫買單大份 她氣炸：再也不去寧夏夜市

相關新聞

外國客帶家人來台旅遊！曝「台北自由行清單」 網見1景點苦勸：拜託跳過

台灣是觀光勝地，因有美麗的自然景觀、豐富的人文歷史，加上有眾多著名的美食，總吸引大批旅客。近期有一名外國人表示想帶家人到台灣旅遊，住過2年台中的他卻對台北很陌生，因此列出一些景點清單想詢問網友意見，但其中有個知名景點，卻一票人反推。

小孩別來亂！他不爽跨年趴朋友帶兒出席 網勸直說：把你當真朋友

大人的聚會如果有小孩參與總是會帶來諸多不便。近日有網友發文，表示自己與朋友相約跨年，但有一位朋友會帶兩個小孩一起，讓他有些不開心。

他吃御飯糰咬到釘書針嚇瘋 驚魂未定喊：原本要給小孩吃

御飯糰簡便又好吃，是許多上班族、學生族群果腹的好選擇。日前有網友表示，他中午買肉鬆飯糰當午餐，才咬一口就聽到喀喀的鐵聲，吐出來才發現是「釘書針」，讓他嚇到表示「原本我還想要硬吞下去」。對此，有許多網友驚呼「這太扯了！」但也有網友質疑「釘書針看起來太乾淨了吧？」

台北超平價女子三溫暖！750元爽待12小時 去過都推：技術好、餐點威

天氣漸漸變冷，近日有網友推薦台北市超平價的女子三溫暖，入場費僅僅750元，就可以待12小時，「加班太晚懶得回家，就去三溫暖過夜。聽（歌手）陳昇跨年散場後也直接來這裡報到，是我的青春歲月」。貼文曝光後，也引底下留言區熱烈討論。

火鍋吃到病變牛！客乾嘔數小時頭皮發麻 業者認了：沒檢查好

天氣變冷，火鍋店也大排長龍。不過有網友昨（30）日爆料，29日到某連鎖火鍋店用餐時，竟然吃到「病變牛肉」，導致身體不適，雖然後續店家處理態度積極，但已經造成該網友內心陰影。

熱門伴手禮！台灣「香香垃圾袋」日本人必買 愛用者點頭：除臭又防蟑

後疫情時代，全球爆發出國潮，近日有網友就發現，不少日本旅客相當喜愛台灣的一款「垃圾袋」。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論，還有網友指出，「長住日本的我，也是回台灣必補貨！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。