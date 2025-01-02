外國客帶家人來台旅遊！曝「台北自由行清單」 網見1景點苦勸：拜託跳過
台灣是觀光勝地，因有美麗的自然景觀、豐富的人文歷史，加上有眾多著名的美食，總吸引大批旅客。近期有一名外國人表示想帶家人到台灣旅遊，住過2年台中的他卻對台北很陌生，因此列出一些景點清單想詢問網友意見，但其中有個知名景點，卻一票人反推。
一名國外網友在社群論壇「Reddit」發文指出，他20年前在台中住過2年，所以會講中文，最近想要帶家人到台北自由行，並列出了一些景點，包括「蔣介石士林官邸、國民革命殉道者陵園、台北101、中正紀念堂、國父紀念館、士林夜市、西門町夜市、國立故宮博物院」，想知道這些地方如何安排、該排幾天比較好。
不少人看到清單後，一致反推士林夜市，「我會去饒河或寧夏而不是士林夜市，除非你去那裡有特定的目的」、「士林是目前台北最差的一個，除非你想要特定的東西」、「跳過士林夜市，不值得再花時間去」、「忽略士林夜市」、「士林夜市雖然可以逛，但建議不要花太多時間。台北當地人通常喜歡參觀南機場夜市或寧夏夜市」。
《網路溫度計DailyView》曾調查過2024十大雙北夜市，從第十名開始分別是三和夜市、師大夜市、艋舺夜市、湳雅夜市、臨江夜市、南機場夜市、樂華夜市、饒河夜市、士林夜市、寧夏夜市。其中士林夜市是台北市具指標的夜市之一，但近年常傳出坑殺遊客的爭議，讓人氣有下滑的趨勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言