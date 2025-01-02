喪母幼女發餅乾致謝…轉頭見主管不准工傷勞工住院 醫護嘆自求多福

你能想像在醫院急診室擔任醫療人員，會見過什麼場景嗎？一名急診室的醫護人員在社交平台透露，他見過有位新住民的年幼女兒，在母親送急診急救無效後，向醫護人員發放餅乾，對於他們奮力救她母親表達謝意；同時，手術室有位患者工傷，但其主管不准許住院治療。貼文一出，引起熱議。

原PO在Threads上發文表示，他在急診遇到一位女性年輕新住民OHCA（到院前心肺功能停止），身邊有位6歲女兒陪伴她。在母親急救無效、宣告死亡後，該名女孩拿著餅乾給醫護人員，並說：「謝謝你們救我媽媽，這些餅乾給你們吃」；同時，手術室有位病患因工傷手部骨折，做骨釘復位及接血管手術，其主管卻不願讓他住院治療，對此原PO感嘆道，「他開完刀後就要自求多福了」。

針對職災，《勞動基準法》第59條規定：「勞工在醫療期間，如果無法工作，雇主應按照其原領工資的數額予以補償」。

有網友表示看完貼文感到難過，「覺得在醫院工作裡的人很偉大，要看見各種人生的酸甜苦辣」、「看了好傷心」、「看了讓人覺得好沉重……」、「人生百態，尤其是急診室」。

也有人關注文中的小女孩，「辛苦人家的小孩！懂事到令人難過……」、「希望小孩能平安長大」、「可憐的孩子，祝他平安順遂」、「小朋友後來有社會局接手嗎？」、「好有教養的小孩」。