快訊

春節9天連假準備出國？國稅局示警忘做一事恐限制出境

北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

喪母幼女發餅乾致謝…轉頭見主管不准工傷勞工住院 醫護嘆自求多福

聯合新聞網／ 綜合報導
一名急診醫療人員見證急診室人生百態，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名急診醫療人員見證急診室人生百態，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

你能想像在醫院急診室擔任醫療人員，會見過什麼場景嗎？一名急診室的醫護人員在社交平台透露，他見過有位新住民的年幼女兒，在母親送急診急救無效後，向醫護人員發放餅乾，對於他們奮力救她母親表達謝意；同時，手術室有位患者工傷，但其主管不准許住院治療。貼文一出，引起熱議。

原PO在Threads上發文表示，他在急診遇到一位女性年輕新住民OHCA（到院前心肺功能停止），身邊有位6歲女兒陪伴她。在母親急救無效、宣告死亡後，該名女孩拿著餅乾給醫護人員，並說：「謝謝你們救我媽媽，這些餅乾給你們吃」；同時，手術室有位病患因工傷手部骨折，做骨釘復位及接血管手術，其主管卻不願讓他住院治療，對此原PO感嘆道，「他開完刀後就要自求多福了」。

針對職災，《勞動基準法》第59條規定：「勞工在醫療期間，如果無法工作，雇主應按照其原領工資的數額予以補償」。

有網友表示看完貼文感到難過，「覺得在醫院工作裡的人很偉大，要看見各種人生的酸甜苦辣」、「看了好傷心」、「看了讓人覺得好沉重……」、「人生百態，尤其是急診室」。

也有人關注文中的小女孩，「辛苦人家的小孩！懂事到令人難過……」、「希望小孩能平安長大」、「可憐的孩子，祝他平安順遂」、「小朋友後來有社會局接手嗎？」、「好有教養的小孩」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

勞基法 新住民 職災 醫護人員

延伸閱讀

市立大同醫院經營權交接完成 高市衛生局：持續推動市醫改革

想收！他分享「絕美稀有台幣紙鈔」掀大型回憶殺：餅乾有送過

流感將達流行期 就診數恐破十萬…40多歲女就醫當日死亡

確診糖尿病零食統統要戒掉了？醫推5零食適量安心吃

相關新聞

喪母幼女發餅乾致謝…轉頭見主管不准工傷勞工住院 醫護嘆自求多福

你能想像在醫院急診室擔任醫療人員，會見過什麼場景嗎？一名急診室的醫護人員在社交平台透露，他見過有位新住民的年幼女兒，在母親送急診急救無效後，向醫護人員發放餅乾，對於他們奮力救她母親表達謝意；同時，手術室有位患者工傷，但其主管不准許住院治療。貼文一出，引起熱議。

外國客帶家人來台旅遊！曝「台北自由行清單」 網見1景點苦勸：拜託跳過

台灣是觀光勝地，因有美麗的自然景觀、豐富的人文歷史，加上有眾多著名的美食，總吸引大批旅客。近期有一名外國人表示想帶家人到台灣旅遊，住過2年台中的他卻對台北很陌生，因此列出一些景點清單想詢問網友意見，但其中有個知名景點，卻一票人反推。

小孩別來亂！他不爽跨年趴朋友帶兒出席 網勸直說：把你當真朋友

大人的聚會如果有小孩參與總是會帶來諸多不便。近日有網友發文，表示自己與朋友相約跨年，但有一位朋友會帶兩個小孩一起，讓他有些不開心。

他吃御飯糰咬到釘書針嚇瘋 驚魂未定喊：原本要給小孩吃

御飯糰簡便又好吃，是許多上班族、學生族群果腹的好選擇。日前有網友表示，他中午買肉鬆飯糰當午餐，才咬一口就聽到喀喀的鐵聲，吐出來才發現是「釘書針」，讓他嚇到表示「原本我還想要硬吞下去」。對此，有許多網友驚呼「這太扯了！」但也有網友質疑「釘書針看起來太乾淨了吧？」

台北超平價女子三溫暖！750元爽待12小時 去過都推：技術好、餐點威

天氣漸漸變冷，近日有網友推薦台北市超平價的女子三溫暖，入場費僅僅750元，就可以待12小時，「加班太晚懶得回家，就去三溫暖過夜。聽（歌手）陳昇跨年散場後也直接來這裡報到，是我的青春歲月」。貼文曝光後，也引底下留言區熱烈討論。

火鍋吃到病變牛！客乾嘔數小時頭皮發麻 業者認了：沒檢查好

天氣變冷，火鍋店也大排長龍。不過有網友昨（30）日爆料，29日到某連鎖火鍋店用餐時，竟然吃到「病變牛肉」，導致身體不適，雖然後續店家處理態度積極，但已經造成該網友內心陰影。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。