小孩別來亂！他不爽跨年趴朋友帶兒出席 網勸直說：把你當真朋友

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聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己與朋友相約跨年，但有一位朋友會帶兩個小孩一起，讓他有些不開心。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己與朋友相約跨年，但有一位朋友會帶兩個小孩一起，讓他有些不開心。圖／ingimage

大人的聚會如果有小孩參與總是會帶來諸多不便。近日有網友發文，表示自己與朋友相約跨年，但有一位朋友會帶兩個小孩一起，讓他有些不開心。

原PO在PTT發文，表示自己與朋友相約跨年時一起吃火鍋、玩桌遊、打switch，但有個朋友會帶兩個小孩跟老婆一起來，小孩一個幼稚園、一個2歲。

按原PO過去的經驗來看，小孩會要各位叔叔阿姨輪流照顧，大人在玩桌遊時也會被小孩偷掀卡，或是直接踩過去。

原PO表示他並不喜歡小孩出席大人的聚會，但其他朋友也沒意見，讓他懷疑是不是只有自己想拒絕。

有不少網友也討厭朋友帶小孩，「帶老婆還好，除非絕大多數都同性，問題是小孩，沒教好就是會亂」、「我也不喜歡一般聚會有人帶小孩來」、「小孩超吵，不受控，要我就不會去」。

有網友建議原PO約單身的朋友就好，「單身的人盡量少約有小孩的朋友，有小孩的家長聊天都是小孩」、「本來就是這樣，單身的跟單身約就好，或是多找有小孩的，讓小孩自己玩」、「到最後有小孩的一團，單身的一團，最佳解」。

也有網友認為朋友間應該把話說清楚，「我們朋友圈直接說好哪些場合不給帶就是不給帶，不爽這做法的自然會淡出反正少數服從多數」、「群發時把遊戲規則講清楚就好，今日跨年趴限成人，小孩自己想辦法，不然就別去」、「都很熟的話直接講」、「感情不錯為何不明講就好，我就直接講了」。

還有網友表示帶小孩出門其實很麻煩，對方是真的把你當成朋友，「從父母的角度想，帶小孩出門很麻煩，這麼麻煩還願意去，也代表對方把你當朋友！」、「若對方有做到盡力顧好孩子，轉念想他也很珍惜友情，寧可麻煩地帶著孩子也要見上大家一面，也許這種想法可以放大一點包容心」、「你朋友只是想看看你們，打遊戲其次」。

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