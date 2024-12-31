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他吃御飯糰咬到釘書針嚇瘋 驚魂未定喊：原本要給小孩吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友吃飯糰吃到釘書針，PO網直呼「太可怕」。示意圖／ingimage
一名網友吃飯糰吃到釘書針，PO網直呼「太可怕」。示意圖／ingimage

飯糰簡便又好吃，是許多上班族、學生族群果腹的好選擇。日前有網友表示，他中午買肉鬆飯糰當午餐，才咬一口就聽到喀喀的鐵聲，吐出來才發現是「釘書針」，讓他嚇到表示「原本我還想要硬吞下去」。對此，有許多網友驚呼「這太扯了！」但也有網友質疑，「釘書針看起來太乾淨了吧？」

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他中午買肉鬆飯糰來當午餐，剛咬一口下去，嘴巴就有喀喀的鐵聲，原以為是結塊的肉鬆，結果咬兩、三下又覺得怪怪的，吐出來發現是「釘書針」。

原PO驚訝直呼，「原本我想要直接硬吞下去，本來這個飯糰是要給小朋友吃的，結果他突然改變心意想吃海綿蛋糕，真是有驚無險，飯糰屍體跟包裝都有留著，不知道能不能退貨」。

文章曝光後，許多網友直呼，「如果是真的，那是很嚴重的疏失」、「有留收據嗎？有的話可以找店家退費，不過好像不能退貨」、「太扯了…誇張」、「我還吃過某超商的飯糰有螺絲釘，而且是在飛機上，最後是外包廠商拿來一盒海苔賠禮結案」。

也有網友質疑，「你的圖片釘書針看起來太乾淨了吧」、「食品廠根本不會犯這種錯誤，這種東西不會出現在產線」、「樓主，你是不是有潔癖？幹嘛把證據洗得這麼乾淨？」、「如果像文中所說，咬到喀喀聲不太可能釘書針沒變形吧？甚至乾淨的連個米粒都沒黏在上面的感覺？」

退費 飯糰

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