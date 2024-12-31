台北超平價女子三溫暖！750元爽待12小時 去過都推：技術好、餐點威

天氣漸漸變冷，近日有網友推薦台北市超平價的女子三溫暖，入場費僅僅750元，就可以待12小時，「加班太晚懶得回家，就去三溫暖過夜。聽說陳昇跨年散場後也直接來這裡報到，是我的青春歲月」。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO在threads發文指出，這間女子三溫暖在她大學畢業就知道了，當時入職第一份工作，被公司的姊姊們帶去體驗，從此就直接愛上，「從仁愛路圓環搬到到中山國中站，絕對超過30年歷史，裡面的陳設停留在20多年的時空，不用復刻，它就是原汁原味的呈現，一路走來始終如一」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「那個年代沒有網路，都是看雜誌，自己帶護髮霜去包著，睡醒再洗個澡泡一下」、「價格很合理」、「以前很常去，泡澡搓澡油壓，再來個粥，太空艙睡上一覺，建議大家要去試試」、「我在仁愛店都會遇到（女星）侯佩岑的媽媽」、「超愛這家，裡面的阿姨們都溫暖又技術很好，每次按摩完被阿姨用很多層大浴巾裹成捲餅，會觸發我幼兒時期的情懷」。

另外，網友也紛紛大讚這家店食物相當美味，「78年次路過，從小被媽媽帶去，總匯三明治真的很威」、「我也是好愛裡面的餐點，我最愛吃鮑魚粥跟炒飯，超級好吃」、「最喜歡他們的四物雞湯」、「牛肉麵必吃」。