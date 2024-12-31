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熱門伴手禮！台灣「香香垃圾袋」日本人必買 愛用者點頭：除臭又防蟑

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東京街頭的垃圾車。 路透
日本東京街頭的垃圾車。 路透

後疫情時代，全球爆發出國潮，近日有網友就發現，不少日本旅客相當喜愛台灣的一款「垃圾袋」。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論，還有網友指出，「長住日本的我，也是回台灣必補貨！」

原PO在threads貼出照片並寫道，「冷知識，OP垃圾袋是本旅客最愛伴手禮之一！」發布短短一天時間，便吸引破千讚數、200多則分享。

由 @isabellathatgirll 發佈
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對此，底下留言有網友解釋原因，「因為便宜，一張一張用其實沒有很重的味道，而且不想讓別人看到丟什麼垃圾」、「丟廚餘真的超除臭」、「我會特意買薰衣草的，原因：蟑螂比較怕這味道」、「之前新加坡同事也說，每次從台灣回去都要幫朋友帶」、「我以前在對岸工作時，好像也買過垃圾袋回去，對岸塑膠袋偏薄」、「我有一次喝醉酒吐，發現聞薰衣草味道的垃圾袋可以止吐」。

不過也有網友認為，日本即便可以用普通垃圾袋，也會要求要用白色透明的，像這樣有顏色的真的能夠使用嗎？對此，有其他網友回覆道，「這個香香垃圾袋可以放家中小垃圾桶，整天香香的，真的很不錯，裝垃圾再倒在大的透明或半透明垃圾袋就可以，我家都這樣，下次我也要買些香香垃圾袋回日本用」。

伴手禮 塑膠袋 廚餘 日本 蟑螂

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