火鍋吃到病變牛！客乾嘔數小時頭皮發麻 業者認了：沒檢查好

天氣變冷，火鍋店也大排長龍。不過有網友昨（30）日爆料，29日到某連鎖火鍋店用餐時，竟然吃到「病變牛肉」，導致身體不適，雖然後續店家處理態度積極，但已經造成該網友內心陰影。

該名網友在threads發文並貼出照片，稱自己吃到病變的牛肉後，乾嘔了好幾個小時，還出現頭皮發麻、想吐等症狀。後來與店家連繫，雖然業者積極道歉，還說要親自到府拜訪，並送一張九折優惠券，但原PO內心已有陰影，「業者說是肉廠商那邊有問題，他們沒檢查清楚，我也有直接說那是牛肉病變，店家也說對」。

原PO表示，「真的拜託大家東西（食物）進肚前，還是要確認一下，不然真的不知道吃下肚的是什麼」，他表明自己沒有要抵制店家，也不需要賠償，只希望藉由這次的事件，讓大家再度重視食安問題。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這是『瘤』，通常不會出給客人，而且又這麼明顯，出餐不可能沒看見，可見他們的員工教育訓練不完全」、「這是粉瘤，我之前的工作會接觸肉品（豬肉），其實滿常見的，大部分是出現在梅花的部位，看到都會修掉再包裝上架，這個這麼明顯沒處理，只能說店員不太認真」、「居然忘記修飾就出給客人了，是新吧，正常是都會切掉，上桌吃的肉都有特別挑過，稍微把白色那邊切掉，客人其實還是照吃」、「這愛吃火鍋跟愛吃肉的人都沉默了」。

另外，根據台灣事實查核中心過去資料顯示，肉片有粉瘤不排除是施打疫苗所引發的反應，但粉瘤確實不是正常肉品應有的樣子，因此不建議民眾食用。