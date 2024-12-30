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搭捷運沒錢、忘帶悠遊卡！他尷尬跟路人借 網揭3招：免現金買車票

聯合新聞網／ 綜合報導
出門若忘記帶錢包和悠遊卡，仍有3種搭車方式。台北捷運示意圖。 聯合報系資料照
出門若忘記帶錢包和悠遊卡，仍有3種搭車方式。台北捷運示意圖。 聯合報系資料照

忘記帶錢跟悠遊卡怎麼搭車？一名網友表示，自己搭捷運時因為忘了帶錢，於是向路人借100元，再立刻轉帳給對方。貼文曝光後，引起熱烈討論，不少網友建議，遇到類似情況時，可前往捷運服務台用電子支付買票，或下載「悠遊付」，也可以透過Line的乘車碼功能搭乘交通工具，不一定要跟陌生人借錢，對雙方都安全。

原PO在threads發文指出，當時他走了12分鐘到捷運站，才發現沒帶錢包跟悠遊卡，直接詢問一名剛出站、慢慢走的大哥方不方便借100元，然後自己現場直接轉帳給對方，沒想到大哥直接答應，接著默默背出帳戶。對方的舉動，也瞬間溫暖原PO，「內湖人真的好善良，哭了！」

貼文曝光後，網友紛紛表表示，「默背帳戶是狠人」、「可以在手機殼內夾一張500，以備不時之需」、「我前幾天在台中客運站也遇到一個像大學生的男生，跟我說買票差100元，但他沒有現金，現場可以轉帳給我，我也是說沒問題，他買到票出來又感謝了我一次」。

有網友提供其他解決方式，「可以去捷運服務台用電子支付買票，上次8點和律師開完會錢包掉在事務所，差點回不了家」、「這個通常跟服務台說會比較好，雙方也比較安全」、「之前有一次在等公車，也是赫然發現自己沒帶錢包跟悠遊卡，後來想到可以下載『悠遊付』」。

另外也有網友提到，「Line有一個乘車碼，沒錢直接加值進去，手機就可以搭」，不過目前支援iPASS MONEY乘車碼的系統只有「桃園、台中、高雄捷運」，並不支援北捷，但雙北的公車系統已經可以使用了。

由 @isabellathatgirll 發佈
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中捷 北捷 悠遊付 悠遊卡 桃捷 高捷

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