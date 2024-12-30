網友約見面…42歲男「疾如風」超沒品道別 她難過：太無禮

直接被丟包！一名女網友分享自己與一位42歲台北男網友約見面，怎料碰面後，對方直接加快腳程，最後消失在人群中，連一句道別都沒有，這也讓女網友感到自尊心受損。貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己與這名男子12月初在交友軟體上認識，並交換聯絡方式，由於對方提出見面，而她正好也要前往台北參加五月天的演唱會，兩人約好12月28日在林口三井Outlet二期見面。

沒想到兩人碰面後，男子疑似因為原PO外型不是他的菜，便突然加快腳步，導致原PO根本跟不上，最後男子直接消失在人群中。當原PO試圖聯繫對方時，才發現自己居然被封鎖了。原PO難過表示，「我覺得我的外型，如果你不能接受那就這樣，但不需要用這種方式把我丟在這裡，我真的覺得想哭」。她續指，男子都已經是42歲的成年人了，怎麼能做出如此無禮的行為，幸好兩人僅聊了一個月。

貼文曝光後，網友也紛紛安慰她，「別在意了，妳只是淘汰掉不適合自己的，總好過什麼都發生了，才來後悔為什麼看不清人」、「難怪他42歲還單身」、「好爛喔，我遇到照騙的還是安穩過完整天行程，抱著今天有人聊天、遊玩的態度，除非對方態度真的很不行」、「只能說真的很沒品，不管幾歲，這樣真的很過分」。