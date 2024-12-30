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濟州航空失事…松機跑道短恐更致命？網喊別怕：關鍵安全系統務安正好停用

聯合新聞網／ 綜合報導
12月29日南韓濟州航空發生重大空難，造成179人罹難，引發國際關注。歐新社
12月29日南韓濟州航空發生重大空難，造成179人罹難，引發國際關注。歐新社

12月29日南韓濟州航空發生重大空難，造成179人罹難，引發國際關注。

有一名網友在threads發文，表示在影片中，飛機迫降時用機腹滑行沒事，直到撞上圍牆才爆炸，因此他認為問題出在機場跑道長度不足。原PO記得自己當空軍時背的資料，松山機場的跑道長度是2600公尺，而此次空難的機場跑道長度為2800公尺，如果同樣狀況發生在松山機場，恐怕更加危險。

對此，有許多網友表示這此空難的問題在於飛機迫降速度太快，且油箱沒有淨空，與跑道長度無關，「其實真正問題，是為何沒有放油或盤旋至沒油。沒油就不會爆炸大火，後面三分之二的人可能就保得住了」、「迫降看來也沒有把油箱淨空，撞擊點在機頭，爆炸點在機腹」、「他機腹著落時跑道已過半，所以不是總長度的問題」。

還有網友表示，松山機場有裝設EMAS系統，因此更加安全，「松山機場有攔截系統」、「松山有裝攔截系統，所以不會出事」。

所謂EMAS工程材料攔機系統，又叫攔阻床，是機場在跑道盡頭使用特性材料建造的路面，能讓飛機衝出跑道時因壓碎攔阻床的特殊材料，損失能量而停下。

松山機場在28跑道頭設立了EMAS，當飛機因為放棄起飛或速度過快而衝出跑道時，EMAS不只可以攔截飛機並將對飛機的傷害降到最低，還能讓搭乘飛機的旅客不會因為航空器衝出跑道而受傷。

雖然本次發生空難的務安國際機場也有EMAS系統，但根據今日新聞的報導，由於務安機場的跑道延長工程，這項設施正好無法使用，才使得事故的傷亡難以降低。

南韓 材料 松山機場 機場 濟州航空 爆炸 空難

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