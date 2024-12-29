司機好暖心！聖誕節搭公車遇「甜蜜驚喜」 逾6千人讚爆：願意多投錢

聖誕節剛過不久，一名公車司機在Dcard以「聖誕節當天公車上的巧克力」為題，指出自己在節日當天於公車上的刷卡機旁放了一盒巧克力，讓乘客自由拿取，也讓不少網友直呼「好暖哦」。

原PO表示，聖誕節當天準備了一大盒巧克力放在公車上的刷卡機旁，裡面約莫有4種知名品牌的巧克力，並附上一張紙條，寫著「Merry Christmas巧克力『自己拿』」，還貼心註記「內含有牛奶、花生，自行評估食用，食安自負」、「垃圾別亂丟，不然上廁所會…」，從刷卡機螢幕上資訊顯示，原PO是一名台中公車司機。

原PO坦言，聖誕節當天原以為拿的人不多，沒想到下班要把盒子拆除的時候，發現裡面只剩下不到十顆巧克力，直呼「太驚訝了」，也說自己從清晨第一趟公車到最後一趟公車，總共補了三次巧克力。

貼文一出，許多網友大讚「你好暖喔！搭到你的車的乘客很幸福」、「都是很好吃的巧克力欸」、「遇到你根本一天的小確幸」、「佛心司機」、「謝謝你守護大家的路途安全，謝謝你不吝嗇散播溫暖，聖誕快樂」、「好想搭你的車喔！我願意多投一些錢，讓你營業小零食籃」。