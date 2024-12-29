輪胎行聘更生人 警察遇事立馬登門關切！老闆怒喊不公

受刑人出獄後稱為更生人，由於更生人曾經犯罪有前科，因此容易遭到異樣眼光看待。一名輪胎行業主在店內聘僱多名更生人，希望幫助更生人走回正途，然而只要附近發生犯罪事件，警察就會立刻上門質問，令他相當不滿。其他人也直言，「寧可錯殺不可錯放的辦案方式，真的很擾民」。

苗栗公館一間輪胎行業主近日在爆料公社發文，表達對警方頻繁到店調查的不滿。該業主表示，店內僱用多名更生人，為這些曾犯錯但決心改過自新的員工，提供重返社會的機會。然而，每當附近發生酒駕、鬥毆、毒品等犯罪事件時，警方總會第一時間到店內詢問員工，甚至以懷疑和威脅的態度對待，讓業主感到不公。

業主強調，自己對員工的行為有嚴格要求，若發現員工偏離正軌，將第一時間進行糾正或舉報。他認為警方應以證據為依據，而非基於員工的背景進行過度懷疑，這樣的行為不僅傷害了更生人的努力，也影響了店內的正常經營。業主指出，警方的頻繁造訪引發客人誤解，認為店內涉及不法，對生意造成負面影響。他呼籲警方在執法時應尊重無辜者的基本權利，避免對已經努力改過的更生人造成不必要的困擾。

有網友力挺留言，「老一輩的人說警察就是有牌的流氓，如果威嚇更生人能直接破案何樂不為。警察也是人，會想用取巧的方式破案，老闆很夠義氣，不過人性是這樣，對前科犯就是貼標籤，先入為主的懷疑，看過一些歐美的案件偵辦，警察也是會優先懷疑前科犯」、「沒辦法，等快年底了，警察都要拚最後一波業績」。

但也有人認為警察的做法很正常，「查案都會從有案底的人查起，這很正常」、「這也是犯錯後要面對的問題」、「立場不同，對事的理解也不同」、「這個就是做壞事的代價，所以真的不要走上犯罪」。

有人留言類似經驗，「我認識一位修車廠老板，只因身形與某通緝犯很像，出門常常被警察攔下臨檢，抗議也沒用，只能說『寧可錯殺、不可錯放』的辦案方式真的很擾民」。