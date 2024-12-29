快訊

已擬好論述？柯文哲重開羈押庭 游淑慧點出起訴書細節：似乎有串供嫌疑

跨年夜起降雨增...把握這兩天好天氣 吳聖宇曝「陰雨迎接2025年」

濟州航空代表致歉後閃人！對媒體追問原因賠償「已讀不回」

聽新聞
0:00 / 0:00

買家謊稱「收到空包裹」還附造假開箱影片 賣家1招讓他秒慫

聯合新聞網／ 綜合報導
網購買家試圖詐騙價值4000元的商品，賣家喊告後才罷手。示意圖／Ingimage
網購買家試圖詐騙價值4000元的商品，賣家喊告後才罷手。示意圖／Ingimage

網購賣家也要小心詐騙！近日有賣家遇到一名買家訂購價值超過4000元的商品，買家謊稱自己收到空包裹，並附上疑似造假的開箱影片，賣家氣不過報警處理，對方才改口是誤會並取消退款申請。該名賣家公布買家的帳號與其他資料，呼籲同行多加小心。

一名網購賣家近日在爆料公社發文，分享自己險遭詐騙的經歷。他說有位買家在其賣場購買價值超過4000元的商品，收貨後聲稱包裹內空無一物，並附上疑似造假的開箱影片，試圖以此要求賣家退款。

原PO察覺異常，表示將報警處理後，買家態度立刻轉變，改稱事件為「誤會」。原PO隨後報警，並向買家出示警員名片，對方便立即取消「僅退款」申請，並迅速確認收貨，結束這場爭議。

賣家呼籲廣大同行提高警惕，面對類似情況務必留存相關證據，避免成為詐騙目標。他同時提醒若遇到不明退款要求，應迅速與平台和警方聯繫，防範潛在的詐騙行為。

其他人留言，「不管有沒有都要先備案，至少對方會有紀錄在案，看起來不是初犯了，下次再犯警方調過往資料就坐實慣犯罪行」、「這真的要爆出來欸，讓大家有警惕，看他影片一堆都是故意開箱空殼就噁心，還有設立公司，根本是想0元購來賣」、「窮鬼！骯髒的心、比鬼更可怕！」、「告到底這種人才會根除」、「蝦皮超廢的安心退審核機制，這類的人只會越來越多」、「蝦皮養出來的奧客」、「無聊當有趣，被告剛好而已」。

奧客 爆料公社 網購 詐騙 賣家

延伸閱讀

被主人拋棄 俄羅斯浪浪反而胖到65公斤得去減重營

影／白俄羅斯品牌出奇招 氣泡紙做外套一件要價逾3千元

朋友宣布訂婚而對象竟是繼兄 她傻眼發文反被嗆：管好自己

影／想挑戰潑水成冰拍抖音 陸女害自己2度燙傷

相關新聞

司機好暖心！聖誕節搭公車遇「甜蜜驚喜」 逾6千人讚爆：願意多投錢

聖誕節剛過不久，一名公車司機在Dcard以「聖誕節當天公車上的巧克力」為題，指出自己在節日當天於公車上的刷卡機旁放了一盒巧克力，讓乘客自由拿取，也讓不少網友直呼「好暖哦」。

輪胎行聘更生人 警察遇事立馬登門關切！老闆怒喊不公

受刑人出獄後稱為更生人，由於更生人曾經犯罪有前科，因此容易遭到異樣眼光看待。一名輪胎行業主在店內聘僱多名更生人，希望幫助更生人走回正途，然而只要附近發生犯罪事件，警察就會立刻上門質問，令他相當不滿。其他人也直言，「寧可錯殺不可錯放的辦案方式，真的很擾民」。

買家謊稱「收到空包裹」還附造假開箱影片 賣家1招讓他秒慫

網購賣家也要小心詐騙！近日有賣家遇到一名買家訂購價值超過4000元的商品，買家謊稱自己收到空包裹，並附上疑似造假的開箱影片，賣家氣不過報警處理，對方才改口是誤會並取消退款申請。該名賣家公布買家的帳號與其他資料，呼籲同行多加小心。

訂外送買福袋打開驚見「白包」 消費者怒斥：故意搞客人？

外送買福袋還送白包？近日有網友透過外送平台下訂福袋，想不到包裹打開後竟還內含一個暖暖包即白包，讓他感到相當不吉利，追問店家也不承認，令他痛批是在「搞客人」。不過多數網友都無法理解他勃然大怒的原因，直言「不喜歡贈品就丟掉啊」。

逢甲夜市「必買名店美食」遭嫌太乾…老饕反駁：甜鹹香又不油

台中的逢甲夜市有不少特色小吃，吸引許多遊客前往。一名網友分享，知道逢甲夜市的明倫蛋餅很有名，但跟風吃了幾次後，覺得好像沒有什麼特別之處。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

冷凍水餃別再用水煮！老饕教1簡易料理法：外皮更Q彈

許多人家中冰箱都備有冷凍水餃，一名網友分享，使用微波爐也能煮冷凍水餃，僅需短短6分鐘就能完成，大讚「不用顧火超方便」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。