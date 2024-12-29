買家謊稱「收到空包裹」還附造假開箱影片 賣家1招讓他秒慫

網購賣家也要小心詐騙！近日有賣家遇到一名買家訂購價值超過4000元的商品，買家謊稱自己收到空包裹，並附上疑似造假的開箱影片，賣家氣不過報警處理，對方才改口是誤會並取消退款申請。該名賣家公布買家的帳號與其他資料，呼籲同行多加小心。

一名網購賣家近日在爆料公社發文，分享自己險遭詐騙的經歷。他說有位買家在其賣場購買價值超過4000元的商品，收貨後聲稱包裹內空無一物，並附上疑似造假的開箱影片，試圖以此要求賣家退款。

原PO察覺異常，表示將報警處理後，買家態度立刻轉變，改稱事件為「誤會」。原PO隨後報警，並向買家出示警員名片，對方便立即取消「僅退款」申請，並迅速確認收貨，結束這場爭議。

賣家呼籲廣大同行提高警惕，面對類似情況務必留存相關證據，避免成為詐騙目標。他同時提醒若遇到不明退款要求，應迅速與平台和警方聯繫，防範潛在的詐騙行為。

其他人留言，「不管有沒有都要先備案，至少對方會有紀錄在案，看起來不是初犯了，下次再犯警方調過往資料就坐實慣犯罪行」、「這真的要爆出來欸，讓大家有警惕，看他影片一堆都是故意開箱空殼就噁心，還有設立公司，根本是想0元購來賣」、「窮鬼！骯髒的心、比鬼更可怕！」、「告到底這種人才會根除」、「蝦皮超廢的安心退審核機制，這類的人只會越來越多」、「蝦皮養出來的奧客」、「無聊當有趣，被告剛好而已」。