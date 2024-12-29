訂外送買福袋打開驚見「白包」 消費者怒斥：故意搞客人？

外送買福袋還送白包？近日有網友透過外送平台下訂福袋，想不到包裹打開後竟還內含一個暖暖包及白包，讓他感到相當不吉利，追問店家也不承認，他痛批是在「搞客人」。不過多數網友都無法理解他勃然大怒的原因，直言「不喜歡贈品就丟掉啊」。

一名網友在爆料公社發文，分享自己透過外送平台熊貓（foodpanda）訂購福袋的離奇經歷。他表示，因看到臉書友人推薦福袋訂購活動並搭配優惠折扣碼，便滿懷期待下單。然而，當福袋送達後，打開塑膠袋卻發現內含一個暖暖包以及一個白包，讓他感到十分不吉利且憤怒。

事後，原PO多次嘗試聯繫店家及熊貓客服，但電話始終無人接聽。他直言這樣的服務令人失望，質疑店家是否因對外送平台不滿而故意「搞客人」。在持續追問下，店家終於回電並解釋，聲稱白包是因為訂單內容問題或系統出錯所致，並推卸責任給熊貓平台。原PO對此回應不滿，強調訂單中並無白包相關內容，批評店家與平台的處理方式極不負責，甚至連外送員見狀也感到傻眼。

該事件引發其他網友關注，不少人對店家和平台的服務表現表示質疑，認為應加強訂單管理與客訴處理機制，避免類似問題再度發生。

但也有網友對原PO的反應不以為然，「單純放錯而已，又不是福袋裡面抽到白包」、「賺到耶！以後可以用」、「早用晚用，全家早晚會用」、「裡面如果放一千萬，給你彩色包你都沒意見」、「這能造成自己什麼損失？」、「又一個玻璃心」、「怎麼了嗎？」但也有人說，「買福袋有部分就是討個喜氣，放白包真的蠻過分的，不是只是白色，而是正式的白包，上面是有奠字樣的，全家店家有點太誇張了」。