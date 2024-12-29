快訊

18年來最大事故！濟州航空失事2獲救、179人罹難 公司背景、近期航班資訊一次看

濟州航空墜機恐釀179人罹難 今晚「MBC放送演藝大賞」宣布取消

用燒烤方式讓蔬菜脆嫩 大廚曝哪些蔬菜適合烤及漂亮上色竅門

訂外送買福袋打開驚見「白包」 消費者怒斥：故意搞客人？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友買福袋卻得到一個白包，讓他很不滿意。圖擷自爆料公社
網友買福袋卻得到一個白包，讓他很不滿意。圖擷自爆料公社

外送買福袋還送白包？近日有網友透過外送平台下訂福袋，想不到包裹打開後竟還內含一個暖暖包及白包，讓他感到相當不吉利，追問店家也不承認，他痛批是在「搞客人」。不過多數網友都無法理解他勃然大怒的原因，直言「不喜歡贈品就丟掉啊」。

一名網友爆料公社發文，分享自己透過外送平台熊貓（foodpanda）訂購福袋的離奇經歷。他表示，因看到臉書友人推薦福袋訂購活動並搭配優惠折扣碼，便滿懷期待下單。然而，當福袋送達後，打開塑膠袋卻發現內含一個暖暖包以及一個白包，讓他感到十分不吉利且憤怒。

事後，原PO多次嘗試聯繫店家及熊貓客服，但電話始終無人接聽。他直言這樣的服務令人失望，質疑店家是否因對外送平台不滿而故意「搞客人」。在持續追問下，店家終於回電並解釋，聲稱白包是因為訂單內容問題或系統出錯所致，並推卸責任給熊貓平台。原PO對此回應不滿，強調訂單中並無白包相關內容，批評店家與平台的處理方式極不負責，甚至連外送員見狀也感到傻眼。

該事件引發其他網友關注，不少人對店家和平台的服務表現表示質疑，認為應加強訂單管理與客訴處理機制，避免類似問題再度發生。

但也有網友對原PO的反應不以為然，「單純放錯而已，又不是福袋裡面抽到白包」、「賺到耶！以後可以用」、「早用晚用，全家早晚會用」、「裡面如果放一千萬，給你彩色包你都沒意見」、「這能造成自己什麼損失？」、「又一個玻璃心」、「怎麼了嗎？」但也有人說，「買福袋有部分就是討個喜氣，放白包真的蠻過分的，不是只是白色，而是正式的白包，上面是有奠字樣的，全家店家有點太誇張了」。

foodpanda 外送員 外送平台 暖暖包 爆料公社 福袋

延伸閱讀

影／想挑戰潑水成冰拍抖音 陸女害自己2度燙傷

逛聖誕市集買食物吃 攤販誤刷導致兩根熱狗破天價2.5萬元

她聞焦味報警卻遭鄰居抱怨大驚小怪 網友力挺：救了所有人

同事一天到晚偷午餐 她出妙招混狗罐頭順利阻止

相關新聞

訂外送買福袋打開驚見「白包」 消費者怒斥：故意搞客人？

外送買福袋還送白包？近日有網友透過外送平台下訂福袋，想不到包裹打開後竟還內含一個暖暖包即白包，讓他感到相當不吉利，追問店家也不承認，令他痛批是在「搞客人」。不過多數網友都無法理解他勃然大怒的原因，直言「不喜歡贈品就丟掉啊」。

逢甲夜市「必買名店美食」遭嫌太乾…老饕反駁：甜鹹香又不油

台中的逢甲夜市有不少特色小吃，吸引許多遊客前往。一名網友分享，知道逢甲夜市的明倫蛋餅很有名，但跟風吃了幾次後，覺得好像沒有什麼特別之處。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

冷凍水餃別再用水煮！老饕教1簡易料理法：外皮更Q彈

許多人家中冰箱都備有冷凍水餃，一名網友分享，使用微波爐也能煮冷凍水餃，僅需短短6分鐘就能完成，大讚「不用顧火超方便」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

教召查詢其實是報名系統？他曝搜尋紀錄驚喊：都市傳說成真

114年度教召資訊目前已開放網路線上查詢，一名網友分享，若直接在Google搜尋「教召」，出現的第一個搜尋結果，竟是「教召報名系統」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

佔位30分不點餐…店家出招「搬走桌椅」 她無視勸阻1行為客人看傻

餐廳店家「打開門口」做生意，要承擔昂貴成本，哪有讓人不消費就佔用店內設施的道理？日前馬來西亞有民眾拍到片段...

服飾店警報器一直嗶嗶叫！ 內行推測肇因可能是信用卡

為了防止有心人士竊取商品，某些店家會加裝「防盜感應設備」。一名網友發文爆料，他逛服飾店離開店家時，感應門一直「嗶嗶叫」，但他什麼也沒買，檢查時也沒發現任何問題，因此好奇詢問網友：「到底是什麼原因造成這種（誤報）現象的呢？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。