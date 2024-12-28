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逢甲夜市「必買名店美食」遭嫌太乾…老饕反駁：甜鹹香又不油

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逢甲夜市「必買名店美食」遭嫌太乾…老饕反駁：甜鹹香又不油

聯合新聞網／ 綜合報導
台中的逢甲夜市有不少特色小吃，吸引許多遊客前往。資料照／逢甲夜市管委會提供
台中的逢甲夜市有不少特色小吃，吸引許多遊客前往。資料照／逢甲夜市管委會提供

台中的逢甲夜市有不少特色小吃，吸引許多遊客前往。一名網友分享，知道逢甲夜市的明倫蛋餅很有名，但跟風吃了幾次後，覺得好像沒有什麼特別之處。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「為何明倫蛋餅很有名？」為題，指出近期帶外縣市的朋友到逢甲夜市，特地買了很有名的明倫蛋餅請對方品嚐，沒想到朋友吃一口後卻直言「我家附近的蛋餅更便宜、更好吃，明倫蛋餅很乾，超難吃！」。

這名網友進一步說明，印象中明倫蛋餅以前一份才3、40元，現在卻漲到一份50元，即便如此，還是有不少人領號碼牌在排隊，讓她好奇相當好奇「為何明倫蛋餅那麼有名？」。

貼文一出後，不少網友都表示「我也不懂，N年前吃過一次，覺得超難吃，沒什麼特別的，還一直漲」、「印象中吃一次結果皮很乾很硬很厚，超不懂的」、「我記得第一次吃的時候覺得很甜（沒加任何醬料），覺得吃不習慣；後來有去台中時再給他一兩次機會，發現真的就是甜的，就再也不想吃了，實在吃不習慣」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「我覺得蠻好吃的…甜甜的很合我口味」、「喜歡它的整體口感跟調味，又不會太油」、「我覺得吃起來甜鹹甜鹹的，而且好香！每次去台中都一定要買一個來吃」、「我是北部人，我覺得很好吃欸！家人也喜歡，當初也是台中的朋友帶我去吃的，後來每次去逢甲都會買，就是個人口味不同而已吧，喜歡的人還是很多呀」。

小吃 早餐店 逢甲夜市

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