教召查詢其實是報名系統？他曝搜尋紀錄驚喊：都市傳說成真
114年度教召資訊目前已開放網路線上查詢，一名網友分享，若直接在Google搜尋「教召」，出現的第一個搜尋結果，竟是「教召報名系統」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「教召網站不演了？直接註明報名系統？」為題，指出近期利用Google搜尋「教召」兩個字，第一個搜尋結果就是gov的網域，但上面竟寫著「教召報名系統召集資訊查詢 - 後備指揮部」，讓他傻眼直言「完蛋了，昨天沒看清楚，以為查無資料穩了，結果原來已經改成報名系統」。
貼文一出後，多數網友都笑翻，紛紛表示「恭喜你已完成報名」、「都市傳說成真啦」、「查詢今年沒有，明年就有了，恭喜」、「來人哪，給他一張自願留營表」、「誰要上去查，太菜了吧」、「你可以不要查，但一定要幫你好朋友查」、「笑死，Google直接幫你校正錯字」。
不過，也有內行網友分享，國防部去年起開放志願報名教召，後備軍人都可以提出申請，指出「這幾年有推志願報名，太差的其實也不會錄取」、「因為有『後備軍人志願參加訓練』的網頁」。
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