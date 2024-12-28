教召查詢其實是報名系統？他曝搜尋紀錄驚喊：都市傳說成真

一名母親發文抱怨，兒子班上舉辦聖誕節交換禮物活動，她帶著孩子到文具店挑選，沒想到兒子抽到的禮物，卻是別人使用過的舊鉛筆盒，「兒子都沒跟我提，是我發現他才跟我講的」，讓她相當心疼孩子。

2024-12-27 14:14