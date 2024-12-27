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服飾店警報器一直嗶嗶叫！ 內行推測肇因可能是信用卡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友逛服飾店離開店家時，遇到感應門一直「嗶嗶叫」。示意圖／ingimage
一名網友逛服飾店離開店家時，遇到感應門一直「嗶嗶叫」。示意圖／ingimage

為了防止有心人士竊取商品，某些店家會加裝「防盜感應設備」。一名網友發文爆料，他逛服飾店離開店家時，感應門一直「嗶嗶叫」，但他什麼也沒買，檢查時也沒發現任何問題，因此好奇詢問網友：「到底是什麼原因造成這種（誤報）現象的呢？」

一名網友在臉書《爆料公社》匿名發文，表示他日前逛服飾店，要離開店家時，感應門忽然一直嗶嗶叫，但他當天並沒有在店內買任何東西，並願意讓店家對他進行搜查，結果店家說「沒關係」，後來走出店時感應門又在嗶嗶叫，讓他感到很困惑。

原PO表示，這次店員們都過來查看，他身上的外套是昨天換貨的，店員們把防盜器拔掉，原PO想要他們檢查背包，但店員一樣沒打算搜查，只說「外套沒問題」，未料第三次走出門感應門還在嗶嗶叫，對此他詢問網友們的意見。

此文一出，有內行人提出猜測，推測是「信用卡」的問題，「多張信用卡疊放在一起，比如都放皮夾或卡夾，就有可能會被感應到」。

也有網友猜可能是「磁扣鑰匙」的問題，「感應式磁扣鑰匙也會造成嗶嗶叫」、「我家開門的磁扣在全聯也會嗶嗶叫」、「我的鑰匙圈有磁鐵也是會叫」、「我很久之前去誠品的時候也有類似的情況，後來店員說有可能是身上有金屬類的東西或是鑰匙造成的，他們也沒有對我檢查」。

也有網友猜測是「防盜貼」造成的，「有朋友在服飾店也是防盜系統響，檢查後的確沒有東西，後來我幫忙檢查後才知道，她之前買的護唇膏有防盜貼，後來就幫她拆掉」、「應該是防盜磁條在衣服夾層裡面」、「原本自己身上包包、衣服、皮夾上面有防盜標籤，就會這樣」。

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