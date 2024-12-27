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聖誕節全班玩「交換禮物」 兒子抽到默默收下…媽傻眼：像要丟的東西

聯合新聞網／ 綜合報導
一名母親發文抱怨，兒子班上舉辦聖誕節交換禮物活動，沒想到兒子卻抽到二手的舊鉛筆盒。圖/ingimage
一名母親發文抱怨，兒子班上舉辦聖誕節交換禮物活動，沒想到兒子卻抽到二手的舊鉛筆盒。圖/ingimage

一名母親發文抱怨，兒子班上舉辦聖誕節交換禮物活動，她帶著孩子到文具店挑選，沒想到兒子抽到的禮物，卻是別人使用過的舊鉛筆盒，「兒子都沒跟我提，是我發現他才跟我講的」，讓她相當心疼孩子。

該名母親在臉書社團「小一聯盟」吐苦水，「說好的交換禮物，怎麼變成這樣咧？讓小孩超失望的，怎麼有這樣的家長啊…講難聽點這個就像是妳自家要丟的東西欸」。

從原Po貼出的照片中可見，兒子抽到的禮物是一款佩佩豬的鉛筆盒，不過上面不僅有字跡，還有多處使用過的痕跡。原Po透露，這項活動並非強制所有人參加，「要交換禮物的同學，需要家長先傳LINE給老師，說要參加才可以喔」。

原Po表示，兒子準備的禮物，是她帶孩子去文具行挑的文具用品，過程中讓小孩自己挑，她在旁給予意見而已。但最令她心疼的是，「我兒子都沒跟我提，是我發現他才跟我講的」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「蠻無言的，我會自己補一個禮物給孩子，安慰受創的心靈」、「拿垃圾出來換真的很沒品」、「價值是其次，有沒有用心才是重點」。也有人猜測可能是孩子自己準備的禮物，「如果是小朋友自己準備的也很惹人心疼」、「有時候大人很容易用成人世界價值觀看事情，回到孩子年齡的內心層面，可能這是他喜歡、珍惜過的東西，所以要分享」。

不少人認為，這次的經驗會是很好的機會教育，「有多少能力做多少事，不用打腫臉充胖子，這也是給孩子們的機會教育」、「滿好的人生體驗，交換禮物就是『機率X不同價值觀』的產物，本來就不一定會換到自己喜歡的，甚至會換到垃圾，遇到不如預期的事情就是機會教育而已」。

交換禮物 聖誕節

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