炫耀？他想增重卻亂入減肥鄉民群聚地 過來人建議可重訓

有網友想增肥却在減肥版貼文，這讓許多看貼文的人丈二金剛摸不著頭腦，却也憑添趣味。有一位網友在Dcard的減肥版貼文說，因為自己缺乏健康飲食的概念，而且自己也不太胖，所以想試著吃自助餐增胖。從他為文附圖的照片中可以看出他餐餐都有2份雞肉、2份蔬菜的基本組合，再加上另外一份蛋或是其他類型食物。

原PO文中說明，如果沒有雞肉的時候就會換成炸雞腿，他每天吃2餐這樣的份量，已經連續吃3個月了，體重還是沒增加，仍舊是56公斤。他想請教其他有增肥經驗的人，這樣的便當算是健康飲食嗎？想聽聽過來人有什麼建議。

網友們看到原PO貼出的自助餐照片後，中肯的說出意見，「你多高呢？你應該是希望增重、體態變好，而不是單純變胖吧。你這樣吃都沒變重，就是吃太少了（你食量看起來的確也不大）。也建議加入重訓，增加運動量會讓你更想吃東西」、「看起來好好吃喔，如果是要健康增重的話，建議增加重訓，然後多吃乾淨澱粉和蛋白質；如果食量比較小的話，可以喝運動蛋白補充蛋白質（但要注意總熱量和糖份）」。

有人虧原PO是發錯版了嗎，「增肥來減肥版發」，有經驗的人指出，「自助餐沒人這樣夾的啦，自助餐就是要夾糖醋甜不辣、麻油米血、炒香腸、炸豆腐、滷貢丸、炸花枝丸、螢光咖哩，這才叫自助餐，沒人在夾青菜的，要也是白菜滷跟炒高麗菜」、「增胖吃自助餐可能不太有用，每天當然是拉麵、炸物、雞排、水餃尬玉米濃湯、小龍湯包、奶油義大利麵、螺螄粉、炒飯等等油膩食物，以上都還要加有糖飲料，這樣嘗試後3個月胖5公斤了」。