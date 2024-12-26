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火鍋吃到飽限時90分鐘超趕！他嘆「歪風哪來的？」 網兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友去吃火鍋吃到飽，發現用餐時間居然從以前限時2小時、3小時改為90分，令他相當傻眼。示意圖／ingimage
有網友去吃火鍋吃到飽，發現用餐時間居然從以前限時2小時、3小時改為90分，令他相當傻眼。示意圖／ingimage

不少吃到飽餐廳都會限制時間，但時間太短對吃飯慢的人來說可能不太划算。一名網友前幾天去吃火鍋吃到飽，發現用餐時間居然從以前限時2小時、3小時改為90分，令他不禁直呼，「火鍋吃到飽限90分鐘的歪風哪來的？」

一名網友在PTT「八卦板」發文，他去吃日式火鍋吃到飽，發現用餐時間居然限時90分鐘，豬雞肉方案含服務費就要506元，加上安格斯牛方案則要605元，不少吃到飽從原本限時2、3小時變為90分鐘還超級貴，令他不禁直呼「90分鐘到底是能吃什麼？」。

原po也表示，不少旅館入住時間也從原本的下午3點，一直延後到晚上6、7點，「跟摩鐵有87%像」。在日本吃火鍋吃到飽只要日幣1500元或1800元，是台灣價格的7折，「台灣人的薪水也是日本的7折」，於是想問問，「火鍋吃到飽限90分鐘的歪風哪來的？」。

網友紛紛表示，「你知道現在連點餐式的火鍋也限90分鐘嗎？」、「店家至少要放一個沙漏在旁邊提醒」、「會吃得滿趕的」、「火鍋吃到飽的店限時最夭壽，火鍋食材煮滾要時間，剛煮好又燙，限時很故意」、「一堆餐廳限時愈來愈短，高單價餐廳也搞限時」、「90分鐘吃飽連坐著聊天都不夠，還要找地方」、「至少120分鐘比較合適」、「燒烤90分鐘更扯」、「點肉基本盤先拖15分鐘，之後每次點單都20分鐘上一次，然後半小時最後加點」、「90分鐘超級趕的，連吃冰淇淋跟甜點的時間都沒有」。

但也有網友認為，吃不到90分鐘就飽了，「不然你要吃多久？中午吃到宵夜？」、「老實說我吃一小時就飽了…」、「反正也吃不到兩小時，我覺得還好」、「90分鐘很夠了，翻桌率高才能維持價格便宜」、「90分鐘正常人吃飯的速度很夠吧，壽喜燒或旭集我大概60分鐘就開始放空了」、「以前真的有不少不限時，然後就倒了」。

有網友建議點餐方式，「真的很會吃，最後一單點多一點啊，通常不會趕」。

吃到飽 火鍋 餐廳

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