快訊

說話的藝術！阿姨下飛機帶走毛毯、枕頭 空服員1句話機智處理

高雄騎士閃流浪犬遭轎車撞死 駕駛、餵狗男肇責曝光

台日流感爆發！病毒恐存超過一周 醫勸「1動作」比戴口罩重要

貓貓躲引擎室…他用罐頭引誘無效想拆車 網推薦「仿生技術」

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示似乎有貓跑進自己車子的引擎室裡了，讓他十分頭痛。圖／ingimage
近日有網友發文，表示似乎有貓跑進自己車子的引擎室裡了，讓他十分頭痛。圖／ingimage

引擎室有異物已經夠惱人了，要是有活物那就更可怕了。近日有網友發文，表示似乎有貓跑進自己車子的引擎室裡了，讓他十分頭痛。

原PO在PTT發文，表示自己早上開車上班時，在半路聽到一陣貓叫聲。他趕緊停到路邊，檢查後確定聲音是從引擎室傳來。拍了幾下後貓咪沒再出聲，原PO就以為牠已經跑掉了，便繼續開車上班。

下班時，原PO才開出公司沒多久，就又聽到貓叫聲，貓咪似乎已經躲在引擎室裡一整天了。原PO再次停車檢查，但只能聽到聲音，用手機打光照下去什麼都看不到，和同事要了貓罐頭想把牠引出來也成效不彰，只好先借公司的車回家。

半小時後原PO回來查看，發現貓還是躲在車裡，一有人靠近就叫得很大聲，車底的罐頭看起來沒被動過。從聲音的來源來判斷，原PO認為貓有移動過，並沒有卡住。

原PO表示如果貓還是賴著不走，他只能找道路救援將車拖去修車廠，再把車吊起來找貓了。他也向網友求救，希望有別的辦法。

有網友提醒原PO一定要好好處理，不然會很麻煩，「引擎很熱，不出來死在裡面的味道會臭死，多注意點，而且很難清」、「萬一被皮帶絞死你就頭大了」、「還好沒死在裡面，光想就不知道怎麼清」。

有網友遇過一樣的問題，紛紛分享經驗，「以前遇過，手機播放貓咪叫聲然後循環。放好罐罐和喵喵手機在地上，躲遠處等一下，幾分鐘就出來了」、「手機放貓叫聲很有用，貓會探頭出來看，多試幾個影片，但是還是要自己動手抓」、「到郊外通風處開引擎蓋，冰透一下應該就會想換地方窩了」。

也有網友認為還是要去找保養廠處理，「拖車去原廠或修車廠拆前保桿、下護板，把貓咪救出來」、「真趕不出來只能拆了」、「反正貓就是擠在小一些的縫裡面，要嘛就是頂起來後帶棉布手套去抓吧」、「現在天氣冷，要熱到掛很難，去找保養廠頂起來找吧」。

PTT 異物 貓咪

延伸閱讀

面試只求「耐操」…她留英回台好失望 網揭殘酷現況：老闆最愛CP值

同事偷聖誕禮物辯「玩笑」！他怒計畫被毀喊告 網籲注意一事

飛日本大阪更貴了！關西機場明年4月調漲使用費 台網友自尋新出路

保養廠尷尬告知BMW車主：您的E31 850i愛車被駝鹿撞毀了！

相關新聞

貓貓躲引擎室…他用罐頭引誘無效想拆車 網推薦「仿生技術」

引擎室有異物已經夠惱人了，要是有活物那就更可怕了。近日有網友發文，表示似乎有貓跑進自己車子的引擎室裡了，讓他十分頭痛。

阿姨下機帶走毛毯、枕頭…空服員曝處理方式 網讚：說話的藝術

年底將近，不少民眾會出國過節，而國定假日的票價通常都不便宜，建議盡早買機票卡位。

同事偷聖誕禮物辯「玩笑」！他怒計畫被毀喊告 網籲注意一事

聖誕節期間，不少人都會互相交換禮物。近日有網友發文，表示自己放在公司、準備要送給女友的禮物居然不翼而飛，直到他在大群組公開表示自己要調閱監視器後才有人私訊他，表示這只是個「玩笑」，讓他相當氣憤。

小黃司機喊「找不開」！乘客去領錢竟被迫繼續跳表 警方也看不下去

在台灣，計程車司機和乘客之間的糾紛時常發生，大多是關於收費、繞路等問題。然而最近，一名女乘客在台北市搭乘計程車時，卻碰到了「找零」的爭議，雙方甚至引發衝突，最後由警方介入。

看盡月子中心「鬼故事」 護理師曝7類詭異夫妻情境：我不碰寶寶的

一名護理師在Dcard發布貼文，分享自己在月子中心聽到的各種「詭異對話」，因為職業關係自己已經看了上百對生子夫妻，包含「小三來月子中心」、「男方落跑」、「娘家自己出資讓女兒住」等等，不過仍有不少「不可思議」的故事讓早就見證各型態家庭的她傻眼，她在文章中列舉七則，直呼「在月子中心工作也挺有趣」。

赴日自駕注意！日網紅提醒「必閃3類車」：撞上絕對賠不起

自駕已成為台灣人出國旅遊的熱門選項，尤其是在日本。近日，定居台灣的日籍網紅「日本人的歐吉桑」在臉書提醒，大家到日本開車時，最需要留意的並非一般租賃車或新手車，而是三種特殊車輛，一旦不小心撞到，後果可能無法承受。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。