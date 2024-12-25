貓貓躲引擎室…他用罐頭引誘無效想拆車 網推薦「仿生技術」

引擎室有異物已經夠惱人了，要是有活物那就更可怕了。近日有網友發文，表示似乎有貓跑進自己車子的引擎室裡了，讓他十分頭痛。

原PO在PTT發文，表示自己早上開車上班時，在半路聽到一陣貓叫聲。他趕緊停到路邊，檢查後確定聲音是從引擎室傳來。拍了幾下後貓咪沒再出聲，原PO就以為牠已經跑掉了，便繼續開車上班。

下班時，原PO才開出公司沒多久，就又聽到貓叫聲，貓咪似乎已經躲在引擎室裡一整天了。原PO再次停車檢查，但只能聽到聲音，用手機打光照下去什麼都看不到，和同事要了貓罐頭想把牠引出來也成效不彰，只好先借公司的車回家。

半小時後原PO回來查看，發現貓還是躲在車裡，一有人靠近就叫得很大聲，車底的罐頭看起來沒被動過。從聲音的來源來判斷，原PO認為貓有移動過，並沒有卡住。

原PO表示如果貓還是賴著不走，他只能找道路救援將車拖去修車廠，再把車吊起來找貓了。他也向網友求救，希望有別的辦法。

有網友提醒原PO一定要好好處理，不然會很麻煩，「引擎很熱，不出來死在裡面的味道會臭死，多注意點，而且很難清」、「萬一被皮帶絞死你就頭大了」、「還好沒死在裡面，光想就不知道怎麼清」。

有網友遇過一樣的問題，紛紛分享經驗，「以前遇過，手機播放貓咪叫聲然後循環。放好罐罐和喵喵手機在地上，躲遠處等一下，幾分鐘就出來了」、「手機放貓叫聲很有用，貓會探頭出來看，多試幾個影片，但是還是要自己動手抓」、「到郊外通風處開引擎蓋，冰透一下應該就會想換地方窩了」。

也有網友認為還是要去找保養廠處理，「拖車去原廠或修車廠拆前保桿、下護板，把貓咪救出來」、「真趕不出來只能拆了」、「反正貓就是擠在小一些的縫裡面，要嘛就是頂起來後帶棉布手套去抓吧」、「現在天氣冷，要熱到掛很難，去找保養廠頂起來找吧」。