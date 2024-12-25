朋友這也要平分？她列六付費情境「當分母」 網傻眼：太計較

和朋友出門多數人會將飯局、車費、酒錢等等支出金額均分，不僅有效率也公平。一名女網友卻在Dcard發文抱怨，近年來和不少不同群的好友出門，大多都是超過十人的聚會，然而付費時的算法總是讓她傻眼，以「跟朋友出門是均分還是個自付」為標題詢問網友經驗。

原PO共列了六種付費情境：

一、一群人相約唱歌，有人點了一桌菜，她一口都沒吃卻要一起平分，她表示也有帶自己的食物不是空手，當下反應卻被回覆說「有人一首歌都沒唱，還是要負擔包廂費」。

二、租車出遠門通常會先扣掉司機，然後再每人均分，但當時一台車可以坐4、5人，卻有其他車沒有滿人還脫隊跑自己的行程。

三、因為原PO不勝酒力，點兩杯就達到上限，可是整桌酒喝下來要一萬五左右，結完帳朋友卻要均分，明知原PO酒量不好只點兩杯，好友們卻有種嫌她斤斤計較的感覺。

四、逛夜市大家食物總會你一口我一口，有人買了她不能吃的食物，最後算錢卻也是均分。

五、同樣是喝酒，雖然每人都需點一杯飲料，不過其他人最終都點至少三杯，另外原PO聚會當天騎車只能喝果汁，她表示要扣掉自己的杯數，大家再均分，卻有人疑惑為什麼不直接均分。

六、同樣是租車出遠門過夜，當時各自約好一起去某個縣市集合，有些人搭高鐵、台鐵到點集合，有些人開自家車載滿朋友去集合，最後看還缺幾台車再在當地租車出發。結果回程，開自家車的人從他們的目的地開始算油錢，她傻眼「那這樣其他自己搭大眾運輸去集合的車票錢要不要也算」。

貼文曝光後網友紛紛回覆「老實說對我來講妳是有點掃興的類型」、「最簡單的解決方法，覺得不舒服就不要去」、「酒錢均分比較不ok，酒貴，但如果不太會喝酒可以拒絕酒局阿」、「如果我是妳朋友，應該以後會少約妳。如果我是妳，那應該會少跟他們出去」、「自家車應該他們那車的人自己算，其他感覺是妳毛偏多算比較細」、「看完超傻眼，沒遇過妳這種人，除了事件五勉強能理解，其他都覺得妳計較到爆」。

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