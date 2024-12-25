阿姨下機帶走毛毯、枕頭…空服員曝處理方式 網讚：說話的藝術

年底將近，不少民眾會出國過節，而國定假日的票價通常都不便宜，建議盡早買機票卡位。有些民眾搭機會把飛機上附的耳機、毯子等備品帶下機，對此，一名空服員分享，「飛機上的東西到底能不能拿？」，引起不少網友熱烈討論。

一名空服員在Threads發文解答，飛機上的東西是否能帶下機，答案是「不能！」，飛機上的物品不管是枕頭、毛毯還是一次性耳機等備品都是航空公司的財產，理論上是不能帶下機的。他也分享，近日下機送客時，一位美國阿姨左手夾著2顆「看起來很爛、用起來更爛」的機上枕頭，右手抱著未拆封「薄到跟沒蓋一樣」的經濟艙毛毯，臉上寫滿「我很合理，我有付錢，這些就是我的」的篤定神情，大搖大擺地準備下機。

原po走近阿姨，微微一笑，壓低聲音說，飛機上的東西是航空公司的財產，理論上是不能隨便帶走的。接著說「不過，這件事我完全不想知道！你看，我這裡剛好有個購物袋，裝起來別這麼明顯啦～」，最後還祝她聖誕快樂。阿姨尷尬又不失禮貌地笑了笑，連聲道謝後就開心地下機了。

原po最後給出了結論，「飛機上的東西不能帶走！不要為難空服員啦！」，如果詢問他，他一定會說「不行」。但如果旅客不問、他也裝沒看見，「那麼一切就隨風去吧」。

網友紛紛表示，「到底為什麼想要把那麼多人躺過、靠過的抱枕帶回家」、「搭了一趟飛機，飛機上的東西都是自己的？？？ 怎麼不把整架飛機帶走啊…」、「上次在台北班機上看到幾個客人正大光明的拿著毛毯下機。時代變了，以前客人會靜悄悄的放到袋子裏或是禮貌式的問我們可不可以打包」、「真的是很貼心的服務」、「哈哈哈哈…你是搭飛機的聖誕老公公」。

有網友不解，「明知是不行的，為何還要任他行甚至提供包裝(鼓勵？縱容？覺得自己很善？？？)」，對此不少人緩頰，「不是縱容也不是漠視更不是鼓勵，空服被客訴那個報告是寫不完的，客人永遠是上帝…這就是航空業潛規則…當然還是希望這種客人都消失不要搭最好」、「這就是說話的藝術，不帶髒字還十分和善地讓對方知道自己在丟臉，甚至讓對方自己認錯，只有小屁孩或是缺乏自信的才滿腦子要給人家難看」。