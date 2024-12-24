她用電鍋蒸湯圓竟變「三花貓」 內行人曝料理秘訣不會破

台灣人在冬至都會有吃湯圓的習慣，一名網友分享，近期用了電鍋來蒸湯圓，沒想到一打開，湯圓內餡卻全部流出來，讓她相當無奈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，聽說湯圓也可以用電鍋來蒸熟，就趁著冬至的時候，嘗試用電鍋來烹調，沒想到一打開鍋蓋，竟發現湯圓全都「破皮」，滿滿的芝麻、花生內餡都跑出來，讓她自嘲「好驚喜」。

貼文一出後，多數網友都笑稱「變成三花貓了」、「還以為這是一盤三花貓」、「驚喜跟驚嚇往往只有一線之隔」、「鹹湯圓直接變碗粿」、「我的阿華田…變湯底…」、「原來我不孤單，昨晚電鍋打開真的是驚喜，幸好老公小孩很捧場的，蠻好吃」。

此外，也有內行網友分享秘訣，指出「不用解凍，外鍋半杯水，要鋪烘焙紙或錫箔紙，電鍋跳起一定要立馬打開，不可以悶！」、只能半碗水，平鋪在烘焙紙上，湯圓間要留空隙，不能蒸太久會破掉，電鍋一跳起要立刻掀開不用悶，我試過不會破」。