看盡月子中心「鬼故事」 護理師曝7類詭異夫妻情境：我不碰寶寶的

一名護理師在Dcard發文，分享自己在月子中心聽到的各種「詭異對話」。她透露因為職業關係，已經看過上百對夫妻，當中發生包含小三來月子中心、男方落跑、娘家自己出資讓女兒住等等不少「不可思議」的故事，讓早就見證各種型態家庭的她傻眼。

這名護理師在文章中列舉7個例子，直呼「在月子中心工作也挺有趣」。

一、爸爸是心理師，住房期間媽媽要求爸爸一起學習洗屁股技術，爸爸憤怒表示「當初不是講好了我負責出錢妳照顧小孩嗎？我是不碰寶寶的」，而一旁的媽媽非常難過的哭泣。

二、原PO打電話給媽媽是爸爸接起電話，她詢問是否要餵奶，媽媽在遠方回答「我累了」，爸爸直接回覆媽媽不想餵，而她繼續詢問爸爸要不要餵奶時，對方居然回覆「喔，不用喔，千萬不要我學喔」。

三、媽媽在月子中心辛苦吃湯湯水水的月子餐，爸爸在一旁吃雞塊、披薩、薯條，而且都沒有注意到媽媽怨恨的眼神。

四、原PO強調這是最常聽到的，爸爸喊「不是已經付錢讓妳來月子中心了嗎？為什麼還要麻煩我」，不滿已經出錢讓妻子住奢侈的月子中心，還要被一直抱怨。

五、有些家庭預算不足不會住滿一個月，偶爾會遇到住個7天、10天的父母，因為時間有限，通常產婦都很緊張的要快速學習安撫技巧、餵奶、洗屁股、擠奶照護等方法。原PO遇過一對只住7天的夫妻，小孩一哭泣，爸爸狂打電話命令護理師快過去，一到現場就指揮媽媽「快點學啊，不要讓我繳的錢白費」。

六、很多人不知道擠母奶比生小孩還痛。曾看到爸爸說「妳要快點多擠母奶啊，不然心愛的寶貝沒有食物可以吃耶」，就這樣強迫漲奶的媽媽擠母奶。

七、有些產婦從入住到退房都只有一個人，爸爸都沒有來陪伴，詢問媽媽都說理由是工作忙。身為護理師的原PO則懷疑「老公是不是外遇了，怎麼可能都不來看一下」。

不過原PO也強調，除了這些「鬼故事」，也是有看到爸爸很疼愛小孩，捨不得讓孩子回嬰兒室，或是帶一大束玫瑰花送給媽媽，這種非常浪漫的夫妻。

貼文曝光後網友紛紛回應，「護理師很容易看盡人間冷暖」、「我自己是不會選這種不碰寶寶的人當隊友啦，不想碰寶寶幹嘛生小孩啊」、「每日恐婚」、「感覺這些對話，會讓媽媽產後憂鬱」、「沒經濟沒睜大眼睛沒共識千萬別生小孩，小孩真的婚姻照妖鏡」。

不過也有網友力挺爸爸，「爸爸就負責出錢了，不然要怎樣，上班累得半死還要來聽小孩哭」、「講好的事情就應該做到，信守承諾」、「最討厭那種，把對方付出的金錢當空氣，然後情勒你叫你做牛做馬」。