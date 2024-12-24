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小黃司機喊「找不開」！乘客去領錢竟被迫繼續跳表 警方也看不下去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友搭計程車遇到司機無法找零，進而發生糾紛。示意圖，與新聞內容無關。 聯合報系資料照
一名網友搭計程車遇到司機無法找零，進而發生糾紛。示意圖，與新聞內容無關。 聯合報系資料照

在台灣，計程車司機和乘客之間發生糾紛，大多是關於收費、繞路等問題。然而最近，一名女乘客在台北市搭乘計程車時，卻碰到了「找零」的爭議，雙方甚至引發衝突，最後由警方介入。

原PO在Threads分享，當時她搭乘這輛計程車到達目的地，車資跳表顯示250元。當她拿出1,000元鈔票支付，司機卻說沒有足夠的零錢可以找，刷卡機也壞掉。原PO提出車輛可以先停在這，她步行到附近超商換錢，對方卻表示「這段時間會繼續計費」。

這樣的回答讓女乘客感到不滿，同行者並激動地對司機爆粗口。最終，雙方報警處理，警方到場後發現，車資已從原本的250元已經累積到360元。經過警方協調，司機同意收取原本的250元，但表示會對爆粗口的乘客提出公然侮辱

貼文曝光後，網友紛紛表示，「沒錢找跟刷卡機壞掉應該只是個說詞，看來只是想要多賺點跳表費」、「沒準備零錢散鈔本就很不應該，客人要去換錢給，還要繼續照表跳收錢？也難怪這個顏色的駕駛有9成都讓人搖頭嘆息」、「刷卡機是有秀逗的時候，假日設備部的沒上班沒辦法處理，但是有QR可以多元支付，司機本身沒備散鈔，口氣也不好就是個錯誤了」。

不過也有網友替計程車司機這個職業緩頰，指出其實是真的有遇過半天就把錢找完的狀況，但該司機不讓乘客領錢，就有些不應該。

原PO也補充後續發展，司機所屬車隊回電表示，該名司機未備妥零錢與刷卡機壞掉，都已違反車隊規定。

公然侮辱 計程車司機

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