赴日自駕注意！日網紅提醒「必閃3類車」：撞上絕對賠不起

自駕已成為台灣人出國旅遊的熱門選項，尤其是在日本。近日，定居台灣的日籍網紅「日本人的歐吉桑」在臉書提醒，大家到日本開車時，最需要留意的並非一般租賃車或新手車，而是三種特殊車輛，一旦不小心撞到，後果可能無法承受。

臉書粉專「日本人的歐吉桑」分享道，開車時最需要避開的車輛包括：一、寫有AIR SUS的卡車；二、寫有精密機器輸送中的卡車；三、有JRA貼紙的車輛。

他進一步解釋，這些車輛主要運送的物品，價值可能超過1,000萬台幣，「萬一不小心撞到他們的車子，人生會GG（完蛋），絕對賠不起，我在日本路上看到他們的車子就馬上拉開距離，或趕快換車線」。

這篇貼文引起了大量網友的關注，網友紛紛表示，「JRA是運送賽馬的車輛」、「那個JRA裡面運輸的可能單位是億」、「賽馬背後都是消波塊等級大老闆」。另有網友表示，看到「AIR SUS」，就知道這輛車配備了氣壓懸吊系統，是負責運送精密儀器或藝術品的特種車，如果撞到後果不堪設想。