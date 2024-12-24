他去藥局買「面速力達母」年輕店員滿頭問號 網驚：已成時代眼淚

一名網友近日在Threads上分享了自己在藥局的尷尬經歷，他在寒冷的夜晚急忙趕到藥局，要求購買「面速力達母」，但年輕店員卻露出疑惑的表情，久久無法反應過來，直到他改口說出「曼秀雷敦」，店員才恍然大悟。貼文曝光後，也引起熱烈討論。

「面速力達母」是由曼秀雷敦的日語發音而來，因其瓶蓋上印有小護士的圖案，這款軟膏在台灣也被稱為「小護士」，成為家庭常備藥。然而在台灣早期廣泛使用的「面速力達母」，對於年輕一代的族群，可能並不是那麼熟悉。

貼文曝光短短4天，已吸引3.8萬人按讚、逾千則分享。網友紛紛表示，「已經有人不知道面速力達母了嗎？時代的眼淚」、「我爸念棉搜盪，我念面速力達母，我同學念小護士，我弟念曼秀雷敦，本來以為牌子不一樣，但其實只是大小罐不同」、「品牌原文：Mentholatum，面速力達母把是日文唸法翻成中文，曼秀雷敦是把英文唸法翻成中文，講小護士最安全」。

另外也有網友分享類似的故事，「有一次跟同事聊『掌心』超好聽，討論著好久沒聽到《無印良品》（藝人光良＋品冠）的音樂，旁邊大學剛畢業的同事聽到後，興奮地說：『無印良品不是那個日本的牌子嗎？也有賣音樂喔？』」、「我去全聯買快乾，店員問什麼是快乾，我才回答三秒膠」。