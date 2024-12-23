自家被當管理室！她心疼長輩被利用 怒轟「鄰居私利又僥倖」

自家居然被鄰居當成管理室，一名女網友在Threads上發文抱怨，近日發現鄰居訂網購總是直接把物流地址填她家，因為知道原PO家有兩位高齡長輩一定在家，長輩接通電鈴開門後，再讓送貨員直接將包裹放在自家門口，全程沒有事先打招呼，而且平常對原PO一家態度還很差，得知此事後她簡直氣炸，寫下一篇公文準備貼至佈告欄，強調很心痛又很生氣，怒罵「這媽媽太私利又僥倖了」。

原PO表示家裡有兩個老人，一個85歲、一個96歲，近日才知道樓下3樓鄰居常常在她不在家、無法收包裹時，私自跟宅配人員說按原PO家電鈴，讓宅配人員將貨放到3樓門口。原PO家的長輩一個失智，另一個個性容易緊張，雖然有外勞協助，但效果有限。她回憶，鄰居平時遇到從不打招呼，「臉臭到死」，有時會要她們幫忙留門也從不說謝謝，是很沒禮貌及討人厭的年輕媽媽。

她怒道平時沒禮貌不說，「有事情把我家當管理室，欺負老人、佔人便宜，以為可以事情不會被發現」，真的是一秒讓她平時平靜無波的心情，被激起巨大浪花。公告中她表示很樂意「敦親睦鄰」，但如果宅配方面需要協助請事先連絡，畢竟這是基本禮儀，並建議如果沒辦法即時取貨，可以使用「店到店」物流，而不是勞煩鄰居家的老人。

貼文曝光後網友紛紛傻眼，「太客氣了…直接把家裡門鈴拆掉，然後有事打手機就好」、「用詐騙太多的理由，直接拒絕幫物流收包裹及開門、跟物流說沒這件事，啊也確實沒這件事，因為根本沒拜託妳們」、「老人家是比較以和為貴吧，不然如果是我接到這樣的電鈴，我會直接說三樓沒交代我」、「先不管幫不幫這個忙，那位媽媽也太沒安全意識，更何況事關所有人的安危」。