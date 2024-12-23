台鐵自由座別選一位子！他曝可憐阿伯被狂問：全程解釋十幾次

台鐵新自強號須購票才能上車，絕大多數都是對號座，不過車廂是「彩色條紋」的108、117、120、133、145、146次車，則有自由座的選項。近日一名網友提醒大家，如果是自由座，千萬不要去選4車9號的位子，因為每個站都會有旅客跑來跟你說這是他的座位。

原PO日前在threads發文表示，當天他乘坐117次車號，有個坐在4車9號的阿伯，每一站都被不同旅客點名說「那是自己的位子」。阿伯要從南港要坐到高雄，算算至少要解釋個十幾次。

有網友疑惑為何特別是4車9號，原來，台鐵票券上寫的自由座標註「限乘4-9車」，讓不少旅客誤以為4車9號是他們自己的位子，因此容易發生這種烏龍事件。

貼文曝光後，留言區紛紛指出，「因為新自強3000之前沒有自由座，現在有些人還沒搞懂」、「寫成（4車～9車）或是（4～9車）都能避開困擾，寫個4-9車，是我也會愣一下」、「自由座＝發起決鬥邀請」、「自由座的設計就是給大家在玩大風吹的遊戲吧！」